El legendario salsero Tito Nieves hizo un recorrido musical de sus 50 años de trayectoria a través del espectáculo “La Historia Tour” la noche del sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Cerca de las 9:00 p.m., comenzó con el tema “Señora Ley”. La velada musical de más de tres horas incluyó sobre 30 canciones, un total de diez artistas invitados y contó con el equipo de producción Alexandra LLC y Loud & Live.

Los primeros visuales en pantalla marcaban los años en retroceso hasta llegar a proyectar las imágenes de sus primeras presentaciones en Nueva York, y a su vez reconoció que gracias a una llamada de Héctor Lavoe, que lo invitó a formar parte de su orquesta, fue lo que cambió su vida.

El coliseo fue el escenario en el cual interpretó temas que llevaba más de 30 años sin cantar. Acompañado de una orquesta de 12 músicos y tres coristas, el show de “La Historia 50 años” continuó con “Mañana es Domingo” y un medley de “Pregonero”, “Piragüero” y “Panadero”, para los cuales subieron al escenario los primeros artistas invitados Ramón Rodríguez y Norberto Vélez.

El legendario “Pavarotti de la Salsa” se dirigió al público y expresó “es la primera y última vez que me presento como solista en el Choliseo, porque esto lo voy a conservar en mi corazón, y es un sold out”. El espectáculo continuó con “Quiero perderme contigo” y “El amor más bonito”.

Antes de interpretar “Perdido en la oscuridad” relató que a principios de los 90 le pidió permiso a José José para cantar la canción que considera muy especial en su momento más difícil.

El desfile de artistas invitados continuó con Gilberto Santa Rosa y Gerardo Rivas, quienes lo acompañaron en el tema “Soy”. Junto a “El Caballero de la Salsa”, Nieves interpretó a su vez “Familia”. Cabe destacar que el “Pavarotti de la Salsa” bromeó en múltiples ocasiones con el público, así como con los artistas invitados y reconoció a Ismael Miranda “El Niño Bonito de la Salsa”, quien se encontraba en el público.

También formaron parte del repertorio “Desde que te tengo a ti”, “Lo que son las cosas”, “Manías”, y “No me queda más”. Tito Nieves rememoró que a corta edad se mudó a Nueva York e hizo referencia a las peculiaridades en el lenguaje de la comunidad latina en los Estados Unidos, y por esa razón hizo el tema en inglés “I”ll Always Love You” para los latinos que no dominan el español. Para este tema el público encendió las luces de los celulares a petición del artista. El espectáculo continuó con “Celebration” y “Gracias Madrecita”, con el cual se proyectó en pantalla la foto de su madre Victoria.

Otro de los artistas invitados fue el cubano Rey Ruiz con quien interpretó “Almohada” y luego le cedió el escenario al “El Bombón de la Salsa” para continuar con su éxito “Mi media mitad”.

Tito Nieves realizó además cinco cambios de vestuario y expresó que en el público se encontraban personas de diferentes países, resaltando que la comunidad latinoamericana tiene en común la clave, y solicitó la participación de los asistentes para marcar la clave antes de interpretar “No me vuelvo a enamorar” junto a Carlitos García.

El repertorio de “La Historia 50 años” incluyó también “Déjame vivir” y “Tuyo”. “El Pavarotti de la Salsa” invitó al escenario a otro de sus hermanos José Alberto “El Canario” para acompañarlo en el movido tema “Le gusta que la vean”, en el cual hizo despliegue de sus coreografías la destacada pareja de baile Tamara Livolsi y Tito Ortos. El salsero dominicano en su soneo felicitó a Tito y continuó solo el tema “Baila que baila”.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la velada musical fue la presentación del tema “Fabricando Fantasías”, en el cual Tito Nieves fue acompañado por el Coro de Niños, mientras en pantalla recrearon el cielo y se proyectaba un holograma de su hijo Ommy, quien falleció en el 2004.

El legendario salsero recordó que Tony Vega fue uno de los primeros en visitarlo al Hospital cuando batalló su diagnóstico de cáncer. “El Romántico de la Salsa” subió al escenario para los temas “Tú por aquí, yo por allá” y “Aparentemente”.

De las nuevas generaciones de la salsa, lo acompañó la peruana Daniela Darcourt en “Si tú te atreves”, a quien considera una hija. De igual manera, el joven puertorriqueño Christian Alicea se destacó con “La Salsa Vive”.

Durante el show, Tito Nieves y su esposa Jannette recrearon un estudio del podcast “Conversa con Tito”. De igual manera, aprovecharon la oportunidad para presentar mensajes de felicitación por su trayectoria de otros artistas que no pudieron estar presente, entre ellos: Víctor Manuelle, Oscar de León, Rubén Blades y Marco Antonio Solís.

Además formaron parte del repertorio “Un amor así”, “Soy Cantante”, “Te amo”, “Más que tu amigo”, “De mí enamórate” y “Sonámbulo”. El espectáculo culminó con “I like it like that”.