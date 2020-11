Estar alejado de varios de los suyos en esta temporada navideña será uno de los retos más difíciles para el salsero puertorriqueño Tito Nieves.

Consciente de las medidas preventivas para evitar el contagio por el coronavirus, el cantante reconoció el valor de cuidarse aun cuando ello implique unas festividades distintas a las acostumbradas.

“Lo único que extraño en esta Navidad y (el Día de) Acción de Gracias es no poder compartir con mi familia. Anteayer (martes) descubrí una noticia, que tengo cinco familiares que estuvieron en el hospital por el COVID”, lamentó. “Y eso me duele mucho porque es una enfermedad muy triste, pero hay que buscar el lado positivo, porque ya tenemos tantas cosas negativas”, manifestó pensativo durante una conferencia de prensa virtual desde su hogar en Orlando, Florida, para promover su sencillo Montados en bicicleta, y el concierto virtual Navidad a mi estilo, a transmitirse el sábado 20 de diciembre a las 9:00 p.m. (hora en Puerto Rico) a través de su portal titonievesoficial.com.

PUBLICIDAD

“Es una de las cosas que más me choca, no poder montarme en un avión y darle un abrazo a mi viejito”, confesó el cantante sobre don Pedro, quien tiene 91 años, y vive en Nueva York. “Imagínate que a mí me dé el COVID y se lo lleve a él”, expresó con preocupación, y agradeció que la tecnología le ha permitido estar en constante comunicación con él. “Papá todavía tiene esta mente increíble. Para mí es una bendición tenerlo todavía”, resaltó con ilusión.

Pero lo cierto es que una casa con numerosos invitados es lo que por años se ha perfilado en sus celebraciones navideñas.

“Acción de Gracias solamente seremos mi esposa y yo”, adelantó. “Normalmente se llena la casa porque me gustan mis amistades, mis familiares, estar juntos”.

La nostalgia se asomó por un momento en el artista, en especial al recordar a seres que ya no están. “Es un momento de la vida en que la gente se despide, entonces decir que te amo no me cuesta. Ha pasado que uno pierde a la gente. Perdí a mi hijo en un momento dado (Hommy, a sus 24 años, hace más de una década). Perdí a mi mamá (Sylvia), pero a mi mamá me la disfruté hasta el fin”.

Llevar ánimo con su música es una de las tareas que más valora en el momento histórico que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia.

“Lo que he visto en este año son tantas cosas negativas y tengo que animar al público de la mejor forma que puedo, que es con música mía, y también aprovechar para presentarles un concierto virtual, el segundo que hago este año”. El primero lo realizó en octubre.

PUBLICIDAD

El sencillo Montados en bicicleta, escrito por Ramón Rodríguez, presenta la historia con un Santa Claus en problemas.

“El trineo se rompió y yo andaba por el Condado (San Juan) en bicicleta. Le dije que se montara para repartir regalitos porque a los niños no se les puede defraudar”, explicó entre risas sobre el tema, disponible en las principales plataformas de música.

El espectáculo virtual, en el que interpretará éxitos navideños como Quiero cantarle a mi tierra, Aquí estamos todos y Aires navideños, contará con la participación de la salsera peruana Daniela Darcourt, con quien el vocalista interpreta Si tú te atreves.

Nieves compartió, además, que se trata de una fecha muy especial. “Un día muy sagrado para mí. Mi mamá hubiese cumplido años, pero ya está con el Señor. Es una fecha muy importante”, reveló en memoria de quien describió como “mi ángel guardián, mi bendición”.

Infancia con gratos recuerdos

A preguntas de Primera Hora, el artista valoró los días de celebración durante su niñez.

“Nací en Río Piedras, pero crecí en Nueva York. Era muy especial porque en diciembre siempre hay nieve y como saben, a todo niño le gusta jugar en la nieve. De los 61 años que tengo, la mejor parte de mi vida fue en mi infancia, porque me sentí protegido. Fue una infancia sin problemas, y tengo que agradecerle a esos dos jibaritos que salieron de Puerto Rico”, resaltó sobre sus padres, y compartió que además de recibir “mucho cariño y también mucho amor”, “nunca faltaron regalos en mi casa”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, al ser abordado sobre el salsero Cano Estremera, quien falleció en octubre, el “Pavarotti de la salsa” enfatizó que siempre prevaleció una relación de armonía entre ambos.

“Cano no era una persona mala. En un momento dado, en una conversación, me dice ‘mira Tito, en las películas siempre tiene que haber un villano, y la gente me ve así'”, dijo. “Se llevaba con todos los colegas”, afirmó. “Fue muy amado por todos nosotros y nunca nos faltó el respeto”.

Para comprar el acceso al espectáculo Navidad a mi estilo, accede a www.titonievesoficial.com