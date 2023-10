Basta una mirada por las plataformas de música digital para uno darse cuenta que la colombiana Maía tiene salero y gracia y que cantar salsa se le da con muy buen ‘flow’.

Ver y escuchar, por ejemplo, los ‘covers’ en videos que ha hecho en pasados años de temas icónicos salseros de línea romántica cantados por boricuas, como Ven devórame otra vez, que popularizara Lalo Rodríguez; el tema La rueda que sigue vigente en la voz de Frankie Ruiz; Quiero morir en tu piel de Willie González y Qué locura enamorarme de ti, de Eddie Santiago, llaman la atención por lo peculiar de su voz, sus tonos graves y agudos, su cadencia, interpretación y el toque salsero genuino que presenta.

La barranquillera Mónica Andrea Vives Orozco, conocida en el mundo artístico como Maía y también como ‘la niña bonita de la salsa’, no es cantante de nuevo cuño. Debutó como profesional en el 2002, y ya suma poco más de dos décadas como artista y en su natal Colombia es figura estelar, tanto como cantante así como compositora. También su música y sus conciertos se han popularizado en países como Ecuador, Chile, Venezuela y Perú, por ejemplo, y algunas ciudades de Europa.

Tiene de paso cuatro trabajos discográficos en su resumé: Bailes de los sueños (2002). Natural (2005), Instinto (2013) y Maía (2016), amén de una variada cantidad de sencillos que ha grabado y además en el 2021 publicó un trabajo de 11 temas y sus respectivos videos para plataformas musicales, y uno de esos temas compuesto por ella, Lo que yo quiero, lo grabó junto al afamado cantante boricua Gilbertito Santa Rosa.

Entonces, viene la pregunta obligada… ¿Por qué su música no suena en Puerto Rico? ¿Por qué su carrera no se conoce por estos lares y muy poco por ciudades de mucha población latina en Estados Unidos?.

La propia cantante apunta a tener una respuesta.

“No creo que existan culpas, pero responsabilidades habrá muchas. Hemos pasado por las manos de algunas disqueras y algunos ‘managers’ y creo que la vida se ha dado así. De pronto siento que en este momento sí estamos muy preparados con el equipo de trabajo que tenemos ahora para dar ese salto que hemos estados buscando por mucho tiempo. No te voy a negar que luego de 21 años como cantante, ahora llego mejor preparada a Puerto Rico y eso me da tremenda tranquilidad y un fresquito. Soy una persona creyente y creo que las cosas pasan en su momento”, dijo.

El 2020 pudo haber sido un año de despegue por en el Caribe y ciudades de la costa este de Estados Unidos para Maía, dado que el tema Pa’ lante, que compusiera en el 2012 y que grabara en el 2016 con el cubano El Micha, se pegó fuerte en la radio internacional.

“Yo ni sabía qué había pasado con ese tema, con esa grabación. Sony lo sacó en disco de ellos. Entonces en el 2020 se pegó y alguna gente y amigos me dejaron saber, pero fue el año de la pandemia. No se podía salir, no se podía dar conciertos, y eso me afectó”, recordó.

Su tema Ya te olvidé, que ya se consigue en todas las plataformas digitales de música y que promocionó en la Isla en agosto, se enfoca en el aprendizaje que se obtiene a través de una relación romántica corta, “una relación fallida, que si bien ya uno olvidó a ese personaje, no habla desde el punto de vista del remordimiento, sino del agradecimiento, ya que uno aprende a través de ese tipo de experiencia. De los errores que uno comete”, explicó la cantante.

Durante su reciente estadía en Puerto Rico, Maía tuvo la oportunidad de presenciar la devoción de los salseros boricuas hacia su admirado colega y colaborador, Gilbertito, cuyo show en el Coliseo de Puerto Rico se gozó al ver de primera mano la energía y buena vibra que los boricuas le rindieron al ‘maestro’, como ella lo llama.

“Gilbertito es profeta en su tierra. Puerto Rico siempre ha sido un punto de encuentro y de referencia musical para Colombia. Yo conozco a Gilbertito hace 11 años y verlo en su plaza, ante su gente y que le demuestren ese enorme cariño, es de honrar y admirar que en estos 47 años de carrera, su pueblo lo admira y tiene con él algo muy especial. El cariño es de reconocer el trabajo, de muchos años llevando en alto el nombre de Puerto Rico. Claro que yo quisiera emular eso”, dijo Maía, quien ya había estado antes en Puerto Rico cuando en el 2015 participó aquí en una grabación con el cantante y rapero colombiano Maluma.

En su carrera, Maía ha sido nominada a dos premios Grammy Latino. A los 16 años ganó el concurso Colombia suena bien, que organizó el sello Sony Music Colombia, en donde participaron en sus audiciones alrededor de 60 mil candidatos. De paso, en el 2001 fue firmada por dicha disquera.

En el 2017, durante la visita del papa Francisco a Colombia, Maía cantó en tarima el Salmo 97 acompañada de la Orquesta Sinfónica de Bogotá y dos grupos corales colombianos, ante más de un millón y medio de espectadores en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

“Mis influencias en la música desde muy niña son muchas y variadas. Baladas, boleros, la tradicional colombiano, salsa, bachata, hasta el gospel. Yo soy muy tropical. Eso es lo que me mueve. Cierto que la gente me ha pedido que me defina, y yo lo cuestiono, porqué me tengo que definir en una sola cosa. La clave está en toda esa música. Y la clave es algo muy tropical. Pero, bueno, ya decidí y desde el 2018 me dedico a cantar salsa, música tropical. Y en esas estoy”, señaló la también ingeniera mecánica, que también estudió música académicamente y quien habla con fluidez, además del español el idioma inglés y el alemán.

En esta nueva etapa de su carrera musical, Maía dejó atrás su propio sello disquero que manejaba junto a su esposo Alberto Bossio, y ahora está bajo la firma del sello Top Stop Music, con sede en Miami, y que comandan el músico Sergio George y Gregory Elías.

“Tengo mi propia banda y hacemos shows en Colombia y otros lugares, pero ahora la idea es que la gente pueda conocer nuestra música, y Puerto Rico es muy importante. La plaza de Puerto Rico es muy exigente, pero esto no es soplar y hacer botellas. Claro, que me gustaría presentarme aquí, pero la realidad es que estamos tocando puertas, presentando el proyecto y que le gente se interese en verme. Estamos seduciendo a los puertorriqueños para que nos miren y a partir de ahora ver qué pasa”, indicó Maía, quien mencionó como referentes salseras femeninas a la colombiana Mimi Ibarra, las cubanas Celia Cruz, Gloria Estefan, Aymée Nuviola, y la boricua Choco Orta, entre otras.