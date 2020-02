Puertorriqueño al fin, Tommy Torres fue otro que quedó atrapado entre la sorpresa, la euforia y el orgullo que provocó ver la bandera puertorriqueña desplegarse en el medio tiempo del evento deportivo de mayor audiencia en Estados Unidos, el “Super Bowl”.

Fue un acto con múltiples mensajes políticos desde la perspectiva de una mujer nacida en Nueva York con raíces puertorriqueñas, que además goza de un reconocimiento mundial.

“Creo que no ha habido artista en ningún 'Super Bowl’ que haya visto que haya utilizado esa plataforma para enviar un mensaje tan impactante", reaccionó.

“Tengo que aplaudirle mucho a ella. No me lo esperaba, porque es una plataforma que la mayoría de la gente la usa como que este es mi momento y lo usan para engrandecerse ellos mismos, y ella hizo ambas cosas al decir estamos aquí, en el evento más importante de los Estados Unidos, esto es como un hot dog o un apple pie, esto es lo más americano que existe en el mundo, pero voy a sacar la bandera de Puerto Rico porque soy puertorriqueña”.

El momento que desde anoche acapara las redes sociales sirvió de recordatorio para que Estados Unidos reconozca a Puerto Rico como uno de sus territorios, “porque realmente el americano no sabe eso”.

“Acá como puertorriqueño es el orgullo de que alguien fue allá y se tomó el tiempo de hacer eso, que no debe haber sido barato tampoco porque se veía espectacular, y se tomó el tiempo de decir ‘Yo soy puertorriqueña y a mí nadie me está preguntando, pero quiero que ustedes lo sepan porque están pasando muchas cosas en este momento y no se olviden de lo que está pasando allá y lo que ha pasado’. Veo que hubo un mensajito para Trump, hubo un mensajito para todo Estados Unidos y más que nada para nosotros que más que nunca, estamos dándonos a valer. Estamos exigiendo lo que valemos”.

Fuera de esa reflexión sobre el contenido del espectáculo, el artista compartió que para sus conciertos los días 14 y 15 de febrero espera alcanzar el mismo nivel de gozo que observó anoche de la colombiana Shakira.

“Este concierto quiero que sea muy en mi casa, entre amigos. Por ejemplo, en el ‘Super Bowl’ anoche, creo que Shakira se lo disfrutó más. Jennifer estaba en personaje bailando y cuando se acabó seguramente hizo (respira profundo), pero Shakira estaba (gozando). Yo quiero disfrutármelo como Shakira se lo disfrutó anoche. No estoy diciendo que lo de Jennifer estuvo mal, estuvo bestial, o sea, fue nivel Michael Jackson, pero me vino esa idea a la mente de que Shakira estaba tan relajada. Lo mismo en la conferencia de prensa, con una camiseta y unos mahones, y yo quiero estar así de relajado, y lo voy a estar, porque es algo que ya es parte de mi enfoque”.