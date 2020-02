El cantautor Tommy Torres cuenta con una de las voces más celebradas en temas del amor, así que presentar un espectáculo en el Día de San Valentín en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot es una apuesta acertada para quienes buscan una velada musical cargada de romance.

Sin embargo, más que celebrar el Día del Amor, la finalidad principal del espectáculo que abre su gira “20/20” es festejar sus dos décadas de carrera musical, en las que ha sabido brillar no solo con su voz, sino como compositor y músico con géneros que abarcan desde la balada, hasta el pop y el rock.

La sencillez, la fuerza enérgica y la simpatía del artista, quien se presentó en el coliseo como parte de su gira “Tú y yo” en febrero de 2018, abonó a un encuentro memorable para la fanaticada, que disfrutó del cancionero que abarcó cerca de 35 temas que repasaron los matices del amor y el desamor.

Con casa llena, el ganador de varios premios Grammy comenzó su espectáculo poco después de las 9:30 con el nuevo sencillo, “Como antes”.

De sus éxitos, “3 minutos”, “Desde hoy”, “Por un beso tuyo” -que contó con la colaboración del cuatrista Christian Nieves-, y “De rodillas”, inspirado en quienes buscan una segunda oportunidad, fueron solo algunos de los más celebrados por el público.

Con guitarra en mano, el músico logró deleitar en esta faceta con éxitos como “Mar adentro”, “Vinito pa’l corazón” y “Sigo aquí”, entre otras.

“Bienvenidos a esta gran celebración. Ustedes son muy especiales para mí porque estoy 20 años de carrera”, saludó el artista mayagüezano, quien además ha sido galardonado con premios Billboard, Latin Grammy y ASCAP. “Prepárense que la fiesta va a estar buena”, prometió.

Con el medley que incluyó “No me digas que no”, “Hoy te vas” y “Nunca imaginé” evocó su primer álbum, lanzado en 2001.

“Me siento muy dichoso de poder estar haciendo esto 20 años más tarde”, señaló el también arreglista en otra ocasión.

Como parte de la cercanía al público que tanto disfruta, el cantautor aprovechó para relatar anécdotas y compartir confesiones.

Como preámbulo a “Dame esta noche”, el artista habló de la importancia de apoyar a quienes como él, tuvieron el sueño de dedicarse a la música. Posterior a presentar vídeos de admiradores cantando sus temas, dio la bienvenida al novel cantante Ismael Estepa. “Es su primera vez, muerto del miedo. Quiero aprovechar esta oportunidad que la vida me da para presentar a un artista que va a ser una gran estrella”.

Con el tema “Corazón roto” el artista se confundió entre el público para llegar a la tarima alterna en la parte posterior de la sección de arena.

La interpretación de “Tú y yo” la dedicó a su hija, Amanda, producto de su relación con la artista Karla Monroig. “Es una persona que me ha enseñado el verdadero significado de la palabra amor”.

Los artistas invitados reforzaron el interés del cantante en brindar una noche inolvidable. Junto al líder de la agrupación mexicana Reik, Jesús Navarro, deleitó con “Aunque no deba” y “Noviembre sin ti”.

Christian Nieves regresó al escenario para acompañarlo en el medley de composiciones como “Borinquen bella”, “Tu recuerdo”, “3 am” y “Pégate”.

Después de Pégate, hizo una confesión. “La plena es como el petróleo. Nosotros no hemos sabido explotarla”, dijo.

“Tú pones una plena en cualquier parte del mundo y la gente empieza a moverse, hasta gente sin ritmo como yo. Digo, si tengo una guitarra conmigo porque sino hago como cuando en la escuela me pedían que bailara ‘La pelúa’, que salía corriendo”.

Esto provocó que el público lo interrumpiera par pedirle que bailara “La pelúa”, a lo que accedió con timidez.

De acuerdo con el repertorio pautado, al cierre de esta nota la ponceña Ednita Nazario, para quien ha compuesto temas, lo acompañaría para interpretar “Confesados”, “Tú sabes bien” y “Perderme en ti”.

El artista, quien reside en Miami, Florida, volverá al escenario mañana para su segundo espectáculo en el recinto.

Recibe reconocimiento

Momentos antes de su show, el gerente general del coliseo, Eduardo Cajina, le entregó una placa conmemorativa por el sold out de ambos espectáculos en el recinto.

Recibió reconocimiento por dos sold outs en el Coliseo de Puerto Rico (Jose Mercado)

“Tiene un significado mucho más de lo que estamos viendo aquí, específicamente lo que vengo celebrando el día de hoy, en esta gira, que son 20 años, que ha ido en crecimiento”, dijo el artista.

“Siento que estoy en un momento de mi carrera donde el público como que espera mi música, por lo menos el público en Puerto Rico me inspira, de ‘¿cuando viene música nueva?’. Me siento como que bien dichoso de tener eso. Es un gran lujo para cualquier músico porque la inspiración también viene de ahí, de ellos mismos”.