Quiere que con su música te olvides, aunque sea por un momento, de tus preocupaciones.

El cantautor Tommy Torres es consciente de la que la crisis por la pandemia del coronavirus ha impactado la vida de todos de una u otra manera. También, de la incertidumbre que asoma en cuanto a volver a la normalidad dentro de circunstancias tan difíciles.

En este sentido, valerse de su voz y su talento como compositor y músico ha cobrado mayor compromiso para el artista con miras a animar a sus fanáticos.

“A veces hablo de mi situación y pienso que todo puede sonar muy color de rosa, y no quisiera que pensaran que no estoy consciente de que hay mucha gente que la está pasando muy difícil en estos momentos”, manifestó el cantante en entrevista con Primera Hora desde su hogar en Miami, Florida. “Por eso es que también me he mantenido activo y quiero continuar haciendo los conciertos”, añadió el intérprete, quien ofrecerá mañana, sábado, su espectáculo musical virtual En vivo desde mi casa 2, de 8:00 a 9:30 de la noche, a través de su canal en la plataforma de YouTube.

“He pasado por todas las etapas, ‘hay que quedarse en casa, vamos a hacerlo’. Mientras va pasando el tiempo, empieza uno a preocuparse, cómo vamos a salir de esto, qué nos asegura que esto no va a volver a regresar a un pico’”. Pero el vocalista procura que pensamientos como estos no afecten su ánimo ni su temple, ni su interés en realizar proyectos para mantenerse conectado con su fanaticada. El primero lo realizó el pasado 21 de marzo.

“En vivo, cuando tú sabes que todas las personas están conectadas a la misma vez, que te ven que estás cantando en ese momento con todos los errores, es otra dinámica. Uno se conecta masivamente como sociedad, como mundo, y como humanos, y esa es mi parte, la de cómo aportar a la gente que en este momento no tenga la dicha de estar rodeado de la gente que quiere y todo lo demás”, resaltó pensativo.

La compañía de una banda para complementar el encuentro musical la echa de menos, pero reconoce la dificultad tecnológica de lograrlo sin un delay o retraso.

“Para este concierto incluiré temas que no canté en el otro por lo difícil que son para cantar sin una banda, como Vinito pa’l corazón”, mencionó el artista, quien confesó que la puesta en escena conlleva una semana de preproducción y “de yo ensayar las canciones”.

Para esta nueva presentación ha escogido un repertorio que incluirá éxitos de su autoría popularizados en otros cantantes, como Corre (Jesse & Joy), Desde cuándo (Alejandro Sanz), Una vida sin ti (Black Guayaba), Confesados (Ednita Nazario) y Desesperado (Andrés Cepeda), entre otros. “Pero también estoy consciente de que si hago un show tengo que cantar temas como Querido Tommy, Pegaditos, que son clásicos, que hay que repetir, porque la gente los pide”. La posibilidad de que interactúen su esposa, Karla Monroig, y su hija, Amanda Zoé, siempre está presente dentro del ambiente de improvisación. Además, destacó que estará “Paco”, el búho de peluche de su hija. “La gata (Mischa) ha estado durmiendo encima de mi piano todo este tiempo. No me sorprendería que en el concierto también esté”, afirmó entre risas sobre la mascota de la casa. Su primer concierto virtual sobrepasa las 600 mil reproducciones en YouTube. Además, a principios de abril, en una encuesta de Billboard Latin, se colocó como el “live” preferido del público entonces.

“Pienso que fue porque fue el comienzo de todo esto, porque fue relativamente novedoso. Creo que también como se notó la diferencia en la semana de trabajo que le metí, lo que era el sonido, las luces, lo que era la preparación de los arreglos, el run down. Fue un show. No fue como que ‘vamos a hablar’”, expresó. “Y también, que creo que mi estilo de música se presta muy bien para los acústicos. Escribo con mi guitarra. Escribo con el piano y entonces siempre me encargo de que las canciones sobrevivan ese concepto antes de llevarla a otro nivel”, añadió convencido el cantante, quien estrenó la versión acústica del éxito De rodillas el pasado 17 de abril.