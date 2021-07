“Fue verdaderamente pura energía, pura conexión. De los discos que más me disfrutado en mi vida entera”.

Nueve años han pasado en la carrera musical del cantautor puertorriqueño Tommy Torres para volver a sorprender a la fanaticada con un álbum. De su nueva propuesta, que lanza mañana bajo el título El playlist de anoche, el galardonado intérprete resalta no solo la diversidad de ritmos y el compromiso vigente por deleitar con sus temas, sino la experiencia que ha disfrutado en la dinámica de soltar el control y dejarse guiar para unir su creatividad a la del exponente urbano Bad Bunny, quien se destaca como coautor y coproductor del disco de nueve temas.

“Me di la oportunidad de que él tomara las riendas en un montón de cosas”, afirmó Tommy Torres a Primera Hora por videollamada desde Miami, Florida, y confesó las razones por las que esperó tanto para el lanzamiento de un LP.

“Las mismas tendencias de la industria, que en términos de mercadeo era siempre como que (la disquera anterior) diciéndome ‘si vamos a lanzar un disco prefiero que me des singles’, y lanzar uno cada dos meses o algo así porque es más conveniente”, reveló. “Yo me compré esa teoría hasta cierto punto, pero siempre sintiendo que estaba dejando demasiadas cosas en el tintero”.

Desligarse del sello disquero fue un paso como parte de la intención de reanudar su evolución creativa, que en el proyecto reciente tiene la intervención de Bad Bunny.

La invitación surgió de parte del propio Benito Martínez Ocasio, no para que grabaran un tema a modo de colaboración o como invitado, sino para presentarle letras que escribió teniendo en mente la voz del cantante como protagonista.

La voz de éxitos como Pegadito, Querido Tommy y Mientras tanto no tenía idea de cuál sería el resultado, pero quiso dejarse llevar.

“Fue un poquito después del concierto que yo hice en la pandemia, que él posteó que lo estaba viendo”, repasó. “Me llegó una llamada de Noah Assad y Raymond Acosta (de la disquera Rimas Music), de ‘estábamos hablando con Benito los otros días y a él se le ocurrió… nos dijo que tiene par de canciones que le gustaría terminar contigo, que él siente que puede ser algo superchévere’”.

La primera impresión lo llevó a preguntar si serían temas para Bad Bunny. “‘No, (son temas) que suenan más a ti que a él’”, le aclararon.

Acostumbrado a ejercer dominio sobre sus creaciones, la incertidumbre asomó por varios instantes.

“Me da un poco de ansiedad no saber qué es lo que vamos a hacer porque él y yo ni hablábamos en ningún momento. Todo fue como que esa llamada. Mi instinto me decía como que, ‘estás ansioso, esto te va a sacar de tu comfort zone’. En otras palabras, tienes que hacerlo (ríe)”.

El punto de encuentro sería en Los Ángeles, California, según relató, en momentos de pandemia donde todavía las restricciones dominaban en gran medida la cotidianidad de la ciudad.

“No preparé nada de antemano. Simplemente me llevé mi teclado, mi guitarra, mi guitarra eléctrica, bocina, micrófono y monté un estudio en un Airbnb y dije ‘vamos a ver qué pasa aquí’”, recordó con una amplia sonrisa. “Sin ninguna idea preconcebida, sin nada. Fuimos allí sin haber hablado absolutamente antes de nada, como que ‘hola, mucho gusto’ (ríe)”.

"Esta es una canción de piano, se trata de tristeza, escribía la canción mientras él tocaba. Probablemente sea una de mis canciones favoritas. Tiene mucha emoción. Esta canción te hará llorar".



— Bad Bunny sobre "Demasiado Amor", canción del nuevo disco de Tommy Torres. pic.twitter.com/wzk3s3BlNa — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) July 22, 2021

De hecho, el vocalista compartió sobre la vez que habían trabajado juntos, antes, pero en un encuentro breve. “Nos habíamos conocido antes en un (evento en el) Choliseo. Había tocado una canción, Amorfoda, pero fue literalmente en el soundcheck, ‘hola, mucho gusto, qué chévere, vamos a allá’, y esa había sido toda la conversación que habíamos tenido”.

El encuentro con el “Conejo”

El junte que comenzó con la idea de trabajar unos cuantos sencillos, culminó en una producción discográfica de nueve temas y diversas fusiones rítmicas que abarcan géneros del rock, pop, alternativo, reggae y balada, además de ritmos tropicales.

“Siempre estábamos probando canciones y nos fue tan bien, que seguimos hasta ‘vamos a hacer un disco completo’”, resaltó con entusiasmo. “No había reglas. A la misma vez, los dos estábamos abiertos a lo que saliera”.

Dentro de la libertad creativa, fuera de imponer estilos, mantener la esencia musical de Tommy Torres fue una prioridad.

“Él me presenta cosas que me imagina a mí cantando… No es que me presentó Safaera”, dijo entre risas sobre el tema de Bad Bunny que generó críticas por líneas explícitas relacionadas con sexo, drogas y alcohol, que lanzó en 2020. “Cada artista tiene una manera de decir las cosas que es lo que lo hace especial, a veces las letras suenan bien chéveres en la voz de alguien. Pero después me di cuenta de que no es tan distinta la intensidad con la que él canta, y lo que se usa mucho en el género urbano es una actitud bien rock and roll, es bien desafiante y dije ‘ah, ya lo estoy viendo por dónde yo lo puedo abordar’”, confesó, y reflexionó sobre la similitud entre ambos.

“En términos de personalidad nos parecemos mucho más de los que nos hubiéramos imaginado”, sostuvo pensativo. “Él es bien introvertido, bastante, y no me lo imaginaba así”, observó. “Siento que es una persona que, al igual que yo, y a diferencia de la mayoría del mundo, no está pensando en el mercado antes de la música”.

Esa conexión facilitó la armonía musical que dio como resultado el álbum.

“Me presentó cosas conociendo mi carrera, conociendo mi persona, porque partimos de eso, de saber más o menos cuál es mi onda y yo saber cuál es la de él”, expresó complacido, y especificó que aparte de la voz de Bad Bunny en la introducción del tema Toda la noche, no hay un tema que sea una colaboración vocal entre ambos.

El primer sencillo en promoción es Marea, que lanza a la par con el álbum.

“Es como una seducción, esa primera atracción que tú tienes con alguien que cuando la ves te da una curiosidad y como que empieza tu cabeza a imaginarse de cosas”, afirmó sobre la letra que canta en reggae, y cuyo vídeo musical se grabó en Los Ángeles. “Realmente fueron cuatro videos que van a estar conectados”, adelantó el artista, quien tiene pautado presentarse en los Premios Juventud, a llevarse a cabo hoy.

El cantautor resaltó cuánto surgió la añoranza entre ambos por las presentaciones con público presencial durante la dinámica de producción.

“Siempre había una energía en todas las canciones como que nos las imaginábamos en concierto”, dijo. “La necesidad de ambos de regresar a eso. Hacer música tiene una belleza de por sí, el proceso, el que la gente lo escuche, que sea como una experiencia personal, pero la cuestión de poder ir al concierto, de escuchar a la gente cantando, la energía, la música en vivo, es el algo demasiado gratificante para un artista”.