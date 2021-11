El cantautor puertorriqueño Tommy Torres, ganador de varios premios Grammy como compositor y productor propio y de otros artistas, celebra este jueves sus 50 años de vida “deseoso de vivir cosas nuevas” a nivel personal y musical.

“Los 50 no sé cómo describirlos. Por un lado, es solo un número. Yo no me siento distinto a los 20 y sigo sintiendo que voy en camino a algo, deseoso de vivir cosas nuevas”, afirmó en entrevista con Efe Tomás Torres Carrasquillo, nombre de pila del artista.

Nacido en San Juan el 25 de noviembre de 1971, Torres dice ser con los años “más libre”, mientras hace un repaso de su carrera musical, desde sus primeras clases de violín y guitarra clásica a su más reciente oportunidad junto al rapero puertorriqueño Bad Bunny.

Inicios con Michael Jackson y Mariah Carey

De Puerto Rico, se fue al Colegio de Música Berklee en Boston, donde se graduó de ingeniería de sonido y composición y tuvo la oportunidad de introducirse en el mundo musical con mayúsculas.

Y es que Torres trabajó como asistente de producción en el Sony Music Studio en Nueva York con artistas de la talla de Michael Jackson, Michael Bolton y Mariah Carey.

Tras graduarse, comenzó a cimentar su carrera profesional con su disco debut en 2001, que lleva por título su nombre y donde se incluye el tema “Como olvidar”, que logró su primer éxito internacional.

Dicho disco fue lanzado bajo la disquera Sony, multinacional con la que Torres cuenta que tuvo problemas y durante siete años no cobró las regalías del álbum ni de las canciones.

Un demanda y cambio de enfoque

Tras llevar el caso a los tribunales, logró cobrar sus obras y tomó una decisión: “Es por eso que me puse a producir a otros artistas”, recordó.

Comenzó a escribirle a colegas como Ricky Martin, Ricardo Arjona, Paulina Rubio, Ednita Nazario y Son by Four, entre otros, siendo seleccionado por la revista especializada Billboard como Productor del Año en 2007.

Con Martin trabajó en el disco “MTV Unplugged”, que le valió a Torres en 2007 sus primeros Latin Grammys en las categorías de Mejor Álbum Vocal Pop Masculino y Mejor Video Musical Versión Larga por el tema “Tu Recuerdo”, en el que también colaboró la española La Mari.

En esos mismos premios, Torres también ganó un Grammy Latino como productor del disco “Adentro”, de Arjona, como Mejor Álbum Latino, en el que trabajó en siete temas.

Después de estas experiencias y siete años más tarde de su primer disco, Torres regresó en el 2008 con “Tarde o Temprano”, que le dio al artista su primera nominación a un Grammy Latino por un álbum propio.

Sus composiciones no son vivencias propias

“Mis composiciones nunca son tomadas literalmente de sucesos en mi vida. En mis canciones, los sentimientos que estoy describiendo sí los he vivido y los revivo al momento de componer, pero la historia que cuento usualmente es una fantasía que crea mi mente”, reflexionó.

En su opinión, es “más divertido crear historias nuevas basadas en sentimientos reales” porque la imaginación “siempre es más interesante que la vida del compositor”.

Las composiciones de Torres intrigaron a Alejandro Sanz, quien le escogió como productor de su disco “Paraíso Express”, que en 2010 ganó un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Vocal Masculino y luego un Grammy al Mejor Álbum Pop Latino en 2011.

Torres después presentó en el año 2012 su álbum “12 historias” y, ese mismo año, obtuvo otro Grammy Latino en la categoría de “Canción del Año” por su tema “Corre”, que interpretan Jessy & Joy.

Llegó la oportunidad con Bad Bunny

Así, Torres continuó trabajando por casi diez años para otros artistas, hasta que este año, surgió una oportunidad única. Bad Bunny quiso producirle su nuevo disco, “El Playlist de Anoche”.

Según contó Torres a Efe, se encontraba produciendo un nuevo tema a Arjona, cuando Benito Martínez, nombre de pila de Bad Bunny, lo llamó para hacerle la propuesta.

“A los 50 es otra onda. Soy yo, no trato de ser perfecto, me acepto. Me dejo ver tal cual soy, le guste a quien le guste. Y eso es un peso muy grande que uno se quita encima”, dijo.

Por eso, subrayó que su arte de hoy “es más libre que el de antes”: “No busco probar nada, solo busco conectar profundamente con las emociones de la música”.