La próxima vez que suene una melodía en la mente del cantautor Tommy Torres, no dudará en seguir ese primer instinto. Esto lo corroboró en el proceso creativo que enmarcó la grabación de su primer trabajo para una marca sonora, en este caso para el Banco Popular.

El artista compartió este jueves en conferencia de prensa que, tras escuchar a los ejecutivos de la institución bancaria, en su interior escuchó una melodía del cuatro puertorriqueño. Grabó algo de eso en su celular, y luego lo trasladó al piano. Ese ejercicio lo habrá hecho con otra veintena de melodías, pero -cual amor a primera vista- nada superó la original.

Contrario al proceso de gestación de un álbum, el artista señaló que, aún cuando en este tipo de trabajo hay unas ideas y objetivos preestablecidos, siempre va a guiarse por el lado de las emociones. Así se dejó llevar para darle vida a la marca sonora que identificará al banco en los mercados de Puerto Rico, Estados Unidos e Islas Vígenes.

“A veces te dicen, ‘Quiero algo amarillo, azul y rojo’, y uno tiene que ir, ‘Espérate, ¿qué es lo que quieres lograr? No me hables de colores porque eso va a salir después’. Entonces lo más importante para mí fue, ¿cuáles son las emociones a las que quieres llegar?”, detalló del preámbulo a la melodía, un típico son montuno llevado al piano, con una duración de tres segundos.

“Se me metió algo en la cabeza, que fuese una melodía típica de un cuatro puertorriqueño, tocada en otro instrumento para que no fuera tan obvio y esa fue la que salió, y esa fue la primera. Hice muchas más, pero esa fue la que realmente nos convenció a todos, y lo probé en el sentido de que le mostré a ellos todas. Todo el mundo coincidía en la primera y qué buena lección para seguir creyendo en el primer instinto y en la verdadera inspiración. No todo es matemática, no todo es una creación de tu inteligencia, es simplemente lo que la inspiración te dio”, abundó.

Ángel "Cucco" Peña y Tommy Torres trabaron musicalmente la nueva campaña publicitaria y la marca sonora, respectivamente, del Banco Popular. ( Suministrada )

Torres compartió detalles del proyecto al concluir la conferencia de prensa en la que se presentó tanto la marca sonora, como la nueva campaña publicitaria del Banco Popular, titulada “Seguimos tu ritmo”. Básicamente el objetivo es reflejar cómo esta empresa financiera busca adaptarse las distintas necesidades de sus clientes, y para ello, se utilizó una diversidad de géneros musicales con los que puedan estar vinculados culturalmente.

Este esfuerzo publicitario liderado por Patricia Vigoreaux, vicepresidenta de mercadeo del banco, fue dirigido musicalmente por el maestro Ángel “Cucco” Peña, que a su vez trabajó la composición y el arreglo con estudiantes de programas musicales de la Fundación Banco Popular y con la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano. El concepto y desarrollo del anuncio recayeron en la agencia RosadoToledo& y la casa productora Metrópolis.

La producción del anuncio comercial tuvo un presupuesto de $50,000, mientras que la divulgación en los medios de comunicación y diversas plataformas superará el millón de dólares, indicó Vigoreaux.

Esta campaña tendrá una vigencia de dos años.

“Busco hacer el disco que nadie más me está dando”

Tommy Torres no sabe de deadlines o fechas límites. Ya perdió la cuenta de cuándo debió entregar lo que será su próximo álbum discográfico, pero está convencido de que este año tendrá un nuevo trabajo en el mercado.

“La inspiración está, lo que pasa es que a veces sucede que estás buscando cuál va a ser el flow de este disco, y pues tienes canciones de una cosa, tienes de otra, que has escrito en distintos momentos, en distintos estados de ánimo, hasta algunas que has escrito años antes, y dices, ‘Esta canción me gusta todavía’, pero no sabes dónde ponerla, porque me gusta que las cosas tengan una coherencia, discos que sean conceptos”, dijo.

Ese flow parece que ya está tomando forma, al menos es lo que le dictan sus más recientes composiciones.

“No quiero hacer un disco por hacerlo, sino un disco que me enorgullezca. Siempre busco hacer el disco que nadie más me está dando, porque si alguien está haciendo música bailable superbien, perfecto, pero si nadie me está dando lo quiero escuchar, pues siento que hay ahí un espacio muy grande que nadie está haciendo”.

No me gusta ni competir con discos anteriores, ni competir con otros artistas, me gusta hacer cosas que de verdad se sientan frescas, se sientan que vienen de un lugar original, y con eso te digo que no va a sonar a nada de lo que va a aparecer ahora en la radio” - Tommy Torres, cantautor

Sea en agosto o en diciembre, el multiganador de premios promete que será un trabajo que musicalmente armonice con la persona que es a los 52 años edad.

“Para mí es importante que refleje quién soy en este momento de mi vida, y evidentemente no va a ser un disco de chamaquito”, advirtió riendo desde el vestíbulo del Fairmont El San Juan Hotel. “A veces uno madura y muchas cosas las tomas más a la ligera, no con tanta intensidad; empiezas a soltar muchas cosas que te amarraban, muchos límites, entonces no porque sea un disco maduro, va a ser un disco más serio, sino que va a ser más como lo que soy hoy día”.