Por más de 30 años, Toño Rosario se ha destacado como una de las voces más preciadas y creativas del merengue en la República Dominicana y Puerto Rico, y sus canciones “Kulikitaka”, “Resistiré” y “Dale vieja, dale” han puesto a bailar a grandes y pequeños de diversas generaciones.

Pero más allá de su música, sus vestuarios estrambóticos también han marcado precedentes, tanto así que artistas latinos de la nueva generación han seguido esa línea de salirse de sus zonas de comodidad para cautivar a sus audiencias con sus “outfits”.

“Recuerda que yo soy galáctico”, expresó el artista entre risas durante una entrevista con Primera Hora, a la que se presentó, “como todo un caballero”, un conjunto de guayabera de manga larga y pantalones de hilo rosa pastel, mocasines color gris pardo, joyería en oro y plata, gafas deportivas y uñas pintadas con esmalte negro con un acabado brillante.

“Yo tengo muchos sobrenombres, aquí en Puerto Rico me dicen ‘La Bestia’, me dicen ‘El Cuco’, y en Santo Domingo me dicen ‘El Galáctico’, hasta ‘Tu Cuquito’, pero ‘El Galáctico’... ese me gusta mucho”, agregó al describir que ese sobrenombre describe a la perfección su esencia y estilo dentro de los escenarios, un aspecto con el que se siente cómodo y seguro.

Aunque reconoce que el público le llama de muchísimas formas, confiesa que el que más le gusta es "El Galáctico". ( Nahira Montcourt )

El artista oriundo de la ciudad de Higuey manifestó que esta decisión artística de ostentar atuendos prestados de otros géneros musicales como el “industrial metal” (piense en un cantante como Marilyn Manson o la agrupación alemana Rammstein) y subculturas como el “cybergoth” a finales de los años 1990, surgió de una conversación que tuvo con su actual esposa, la puertorriqueña Yaritza “Yari” Rivera, con quien lleva más de 25 años de casados.

“Ella me puso en este estilo de vestir, como dicen por ahí, extravagante, como le gusta a la gente irme a ver, porque a muchos les gusta ver cómo voy vestido a mis shows”, expresó Máximo Antonio del Rosario Almonte, nombre de pila del exponente de música tropical.

El cantante indica que luego de esa conversación, Rivera comenzó a diseñar sus “outfits”, convenciéndolo de echar a un lado la típica camisa de botón con estampado maximalista y pantalones de vestir ceñidos que lucen los merengueros, y optar por camisetas de malla, arneses de cuero, abrigos con flecos extragrandes, faldas largas y botas de combate.

“Es una boricua quien tomó esa decisión, ella fue la que me hizo hasta las trenzas que tengo ahora en mi cabeza. Ella solo me dijo: ‘vamos a cambiar tu look completamente’. Y a ella le encantó y al público también”, expuso.

Incluso, Toño compartió que la instancia en la que la madre de 10 de sus hijos propuso cambiarle los pantalones por falda le provocó algo de incomodidad.

“Yo le dije: ‘¿¡falda!?’ Y ella me dijo: ‘¡Sí, vamos a ponerte falda!’ Pero me encantó y desde ese entonces vamos a presentarnos con distintas vestimentas, y a la gente le gusta”, reiteró.

Sin embargo, el intérprete de “Mujer de todos, mujer de nadie” manifestó que sus decisiones relativas a la moda no han sido del gusto de todos, particularmente de sectores conservadores. A pesar de eso, manifestó sentir satisfacción al ver que artistas más recientes, como los boricuas Bad Bunny y Rauw Alejandro, no tienen miedo de tomar decisiones más arriesgadas en sus “looks”.

“La nueva generación usa falda, se visten como yo, se pintan las uñas. Lo que yo hice, ellos lo están haciendo, y eso me hace sentir bien”, aseguró.

“Yo sigo usando mis faldas en mis espectáculos, uso toda vestimenta que nadie tiene. No sé cómo mi esposa se las ingenia y las voy a estar usando en el show que tendré aquí con la dinastía”, adelantó el merenguero, quien se reencontrará este domingo, 3 de septiembre, con los Hermanos Rosario, agrupación que lideró junto a su hermano Rafa a principios de los 1980, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Esta presentación -que también contará con la participación de la “Mujer de Fuego”, Olga Tañón (quien a su vez se presentará el día antes en la misma arena)- forma parte de un tour de conciertos que se dieron ante casa llena en las ciudades de Nueva Jersey y Nueva York las pasadas semanas, donde lo dio todo junto a su familia, “como le gusta verme la gente... galáctico”.

“Esta es mi segunda tierra, Puerto Rico me abrió las puertas. Amo esta isla y yo sé que me aman a mí aquí. Montarme con mis hermanos aquí en el Choliseo es algo maravilloso, el hecho de que los puertorriqueños vean a la familia unida”, acotó Rosario, quien recuerda con agrado su debut como solista en suelo borincano.

Además, a todos lo que asistan al concierto, el cantante les exhortó a que se pongan, “sus tenis más usados y cura’os, porque si se ponen unos nuevos los van a pelar” con todo lo que bailarán.

“Vamos a hacer algo espectacular aquí”, dijo el dominicano, quien aseguró que aun le quedan muchos espectáculos y canciones nuevas en el camino.