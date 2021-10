Ciudad de México. - Tony Bennett anunció en febrero pasado a través de sus redes sociales que padece alzheimer, pero lo cierto, es que el cantante de 95 años vive su vida sin saber que lo padece, y con una tremenda estimulación que viene de eso que ama: la música, como comentó su esposa durante una entrevista con Anderson Cooper, para 60 Minutes.

“¿Él no sabe que tiene Alzheimer?”, preguntó Cooper, a lo que Susan Benedetto, su esposa, respondió que no en un gesto “uh, hu (no)“. Tony sabe que está en casa, que no está sobre el escenario y la pandemia también ha jugado un papel importante, sin embargo, ha regresado a los escenarios con una de sus grandes amigas: Lady Gaga, lo cual es parte importante de su vida.

“Fue nuestro médico, Gayatri Devi, quien dijo: ‘Si él quiere cantar, déjenlo cantar, porque eso es la mejor cosa para él’;. Sabes, todas las medicinas y todos los tratamientos son para estimular el cerebro, y para él, no hay mejor estimulación que cantar”, agregó su compañera de vida por más de 30 años.

Su hijo mayor y mánager, Danny Bennett, fue quien tuvo la idea de los conciertos en Radio City de agosto junto a Lady Gaga, y serán transmitidos por CBS a finales del otoño, sin embargo, Danny compartió lo duro de la pandemia para un hombre que ama la música y encuentra en ella su mejor medicina. Incluso llegó a pensar que sería como el terminar su carrera, pero enfatizó que “No podía terminar de esa manera, ni después de todo lo que él ha hecho”.

En 2018 Gaga y Tony grabaron su segundo álbum juntos (el primero fue en 2014). La semana pasada fue lanzado ese álbum de 2018 bajo el nombre de “Love for Sale”, sin embargo, la familia comenta que tenían mucho temor por los conciertos de agosto en Radio City, debido al avance de la enfermedad, pero cuando llegó el tiempo de ensayos, ocurrió algo sorprendente.

“El acompañante de Tony, Lee Musiker, comenzó a tocar y de pronto, el legendario artista estaba de regreso. No tenía notas, ni tarjetas de referencia. Estábamos impactados, todas sus canciones estaban allí de alguna manera, cantó un set de una hora de memoria”.