El paso de la tormenta tropical “Laura” el pasado sábado por Puerto Rico llevó a recordar el tema pop, “Laura no está”, que popularizó el cantante y músico italiano Nek (1997).

Surgieron menciones, memes y reproducciones del vídeo de la canción en las redes sociales, como una salida de humor y nostalgia musical dentro de la ansiedad que provocan estos fenómenos atmosféricos cada vez que nos afectan a nivel local.

Lo interesante es que esas búsquedas de la canción en Google y YouTube se tradujeron en un repunte en el consumo de Puerto Rico de la música de Nek durante la pasada semana. El pasado sábado, 22 de agosto, “la música de Nek se consumió un 25% (216K vistas) más que el consumo promedio de 192K vistas por día”, informó Daniel Morales, relacionista de YouTube y Google.

Esto representó que en un día, los puertorriqueños consumieron lo que, en promedio, hacen en un mes.

“Un dato interesante es que Puerto Rico mantiene un promedio de consumo de 12.5K vistas al mes de vídeos de Nek (durante los últimos 28 días), lo que le coloca en la posición 34 en la lista de países. Sin embargo, en la última semana (15 al 22 de agosto), Puerto Rico ha ascendido a la posición #17 consumiendo un poco menos de 10K vistas de videos de Nek”, detalló Morales en entrevista telefónica.

Estas cifras, sin embargo, no especifican qué contenido o canciones en particular fueron las más buscadas. Aún así, Morales se atrevió a establecer la relación entre la tormenta y el tema “Laura no está”. “Cómo es posible que Puerto Rico se mantiene en la posición 37 del consumo de la música de Nek mes, tras mes, tras mes, y de repente, boom, brincan al 17″.

Nek, según se observa en Facebook, se mantiene musicalmente activo, ya con bastantes canas en su cabello, señal natural de que el tiempo no se detiene.

Castiglioncello, grazie!! Ieri sera abbiamo sentito tutti la tua bellissima energia 💥 Tra poche ore a Forte dei Marmi... Posted by Nek on Friday, August 21, 2020

Este aumento fue una excepción en el consumo de música localmente, pues la Isla solo aparece en el renglón de música latina urbana.

“Puerto Rico, en realidad, no figura en el consumo de otra música, lo que pasa es que como es un territorio muy pequeño, digamos que Perú, Argentina, México, siempre van a estar en la delantera, porque son países con millones de personas, pero en cuanto a reguetón en Puerto Rico, lo consumen como nadie más”, puntualizó Morales.

Actualmente la música urbana latina es la más popular en YouTube, siendo Ozuna el líder actual en reproducciones o vistas de sus vídeos, mientras que Daddy Yankee y Luis Fonsi se mantienen al tope con el vídeo más popular en la historia de YouTube, por “Despacito”.

“En los últimos 10 años, por lo menos cinco de los 10 artistas más populares en YouTube han sido artistas de reguetón y en su mayoría, son de Puerto Rico”, concluyó el relacionista.