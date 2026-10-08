Tras el éxito de Jala Jala: El Combo Filarmónico, presentado en mayo con un lleno total, la música de El Gran Combo de Puerto Rico regresará al escenario del Centro de Bellas Artes de Santurce en una nueva propuesta musical.

Se trata de Hay cama pa’ tanta gente, un espectáculo que combinará nuevamente el repertorio y legado de la emblemática agrupación salsera con el sonido de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

La presentación está pautada para el domingo, 20 de diciembre de 2026, como parte de la temporada navideña, una época estrechamente ligada a la música y las tradiciones puertorriqueñas.

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En esta ocasión, el espectáculo contará con la participación de Carlos García y Otra Nota, junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Isidro Infante.

También participará Jorge Rivera Nieves, quien fungirá como hilo conductor del espectáculo y se encargará de enlazar las canciones con historias y elementos característicos de la cultura puertorriqueña.

Una propuesta que regresa renovada

Hay cama pa’ tanta gente toma como punto de partida el concepto presentado en mayo con Jala Jala: El Combo Filarmónico, producción que llevó al escenario de Bellas Artes una selección del repertorio de El Gran Combo en formato filarmónico.

Aquella presentación reunió a músicos e intérpretes para celebrar el legado de una de las agrupaciones más importantes de la salsa puertorriqueña y logró un lleno total.

Ahora, la propuesta regresa renovada y con un elemento adicional: llevar la música de El Gran Combo al ambiente de la Navidad boricua.

La combinación de salsa y orquesta filarmónica buscará ofrecer una nueva interpretación de canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones de puertorriqueños.

La producción está a cargo de Rafo Muñiz para ProLat Entertainment.

Los boletos para Hay cama pa’ tanta gente ya están disponibles a través de Ticket Center y Ticketera.