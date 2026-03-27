El último fin de semana de marzo, y los artistas siguen encendíos sacando música nueva para complacer a su fanaticada y seguir su carrera al estrellato.

Desde adelantos a próximos proyectos, hasta lanzamientos de discos, figuras del entretenimiento despertaron a sus seguidores con canciones para ponerlos a gozar, o ayudarlos a escapar del corre y corre.

Aquí Primera Hora te comparte algunos de los estrenos más recientes:

Elvis Crespo estrena “Abeja blanca 2.0” con Michael Flores

Tras alcanzar la posición número 1 en República Dominicana sin lanzamiento oficial, Elvis Crespo finalmente estrenó el tema “Abeja blanca 2.0″ junto al influencer y cantante Michael Flores.

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La colaboración se trata de una nueva versión de la canción “Abeja blanca”, incluida originalmente en el disco del merenguero, “Poeta Herío (Colmadito Special Edition)”.

El tema, además de tener una gran recepción en la Quisqueya, también ha marcado tendencia en redes sociales con más 24 mil videos creados por los usuarios de Tik Tok.

Circo sube otro adelanto de su nuevo disco

La banda puertorriqueña Circo invita a soltar prejuicios y celebrar la curiosidad en “Básico”, el segundo adelanto de lo que será su próximo álbum.

En un comunicado de prensa, la agrupación expuso que “Básico” arroja luz a una reflexión sobre las personas que se resisten a aceptar el mundo cambiante en el que vivimos, y aquellos que se niegan a reconocer la diversidad y no permite que el interés por aprender amplíe su visión.

Y para los fan de agrupaciones como Kraftwerk, “Básico” podría ser tema ideal para añadir a tu “playlist” por la fusión de sonidos electrónicos y la esencia ecléctica que ha distinguido a la banda en los últimos 25 años.

Benny Martin regresa al ruedo con “Mares”

El saxofonista puertorriqueño Benny Marín regresa al ruedo musical con su cuarto álbum de estudio titulado "MARES", que combina una selección de temas inéditos y canciones que son clásicos de la música popular, tanto hispana como anglosajona.

El nuevo disco cuenta con sencillos como “A Night in the Riviera”, tema de su autoría que su video musical grabó en las costas de Italia, así como “Meremambo Sax”, donde invita al público a bailar con mucho “swing”.

Otro tema del disco es “Moliendo café”, número que el cantautor venezolano Hugo Blanco grabó a finales de los años cincuenta y que ahora es interpretado por el cantante Jerry Rivas, integrante de El Gran Combo de Puerto Rico.