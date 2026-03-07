El fin de semana se encuentra en todo su furor, y nunca está demás sacar un ratito y escuchar música nueva.

Con el mes de marzo en acción, diversas figuras de la música latina están aprovechando para arrancar sus próximas facetas en el mundo del entretenimiento, muchos de ellos queriendo apelar a la nostalgia, o simplemente, despojarse del mal amor.

A continuación, Primera Hora te comparte cuatro temas que podrían sumarse a tu “playlist”:

Jon Z enciende su era “humilde” con “Dime”

El reguetonero Jon Z muestra su lado más sensible y sensual en el nuevo sencillo “Dime”, que forma parte de su nuevo álbum titulado “Humilde”.

PUBLICIDAD

El tema, que se trata de un reguetón más melancólico, marca el lanzamiento de su disco de 22 canciones en las que celebra su irreverencia y reflexiona sobre su evolución como artista urbano.

El boricua llevó dos años sin lanzar una producción extendida y, para complacer a sus fans, reunió a talentos como Farruko, Neutro Shorty y hasta el DJ Steve Aoki, para un proyecto emotivo, sin perder la esencia de la calle.

DIA y DJ Luian quieren el reguetón “old school” de vuelta en “¿Te acuerdas de mí?"

El artista urbano DIA se juntó con DJ Luian para el reguetón “old-school” de vuelta con el nuevo sencillo “¿te ACUERDAS de mí?“.

Con este lanzamiento, ambos artistas unen fuerzas para introducir el concepto cultural #ElReggaetonEsDePR, posicionando al artista emergente como impulsor de una conversación sobre identidad, raíz y pertenencia dentro del género.

El tema abre con la frase “DIA, el reggaetón es de PR”, pronunciada por DJ Luian desde el intro. Pero más que una declaración, la línea funciona como detonante de debate y como marco conceptual de una propuesta que reivindica el origen cultural del movimiento, al tiempo que despierta la pregunta en la industria y entre fans: ¿es este el regreso del reguetón en 2026?

Los Aliens se sueltan de un mal amor en “Confundido”

Los Aliens, el “Dúo de la Nueva”, se despojan de un mal amor en el nuevo sencillo “Confundido”.

El conjunto apuesta por mostrar un lado más romántico e introspectivo en este tema que lanzaron simultáneamente con su video musical oficial, grabado en el subway de la ciudad de Nueva York bajo la dirección de Mike Cruz.

PUBLICIDAD

“Confundido” aborda la etapa posterior a una ruptura, enfocándose en la confusión y el desgaste que puede experimentar una pareja tras el deterioro de la relación. El sencillo combina una base urbana contemporánea con melodías, manteniendo la línea romántica que caracteriza parte de la propuesta musical del dúo.

Joss Favela se une con Hernán Sepúlveda en “Vete”

El cantautor Joss Favela une su voz con el intérprete Hernán Sepúlveda para decirle adiós a un amor que no sirve en “Vete”.

“Vete” aspira a ser una pieza cargada de sentimiento que aborda la despedida desde un ángulo maduro y directo, con una interpretación que conecta de inmediato con el público que ha seguido la evolución artística del cantautor.

Favela se ha destacado por más de dos décadas con muchas canciones, mismas que al día de hoy son parte imprescindible en el repertorio de reconocidos artistas. Como intérprete, también ha destacado por conectar con las audiencias con un estilo auténtico que ha atrapado a un público diverso.

“Vete” formará parte de los temas que se incluirán en el nuevo álbum de Favela titulado “Mis compas el final”, mismo que estará disponible en todas las plataformas el próximo día 26 de marzo y que incluirá colaboraciones con diversos artistas, entre los que destacan: “Los Dos Carnales” e “Hijos de Barrón”.