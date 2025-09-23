El Coca-Cola Music Hall se transformó este fin de semana en una auténtica fiesta caribeña con la primera edición de “Tres Ritmos, Un Corazón”, un espectáculo que celebró lo mejor de la música tropical con salsa, bachata y merengue típico como protagonistas.

Desde las 9:00 p.m. hasta pasada la medianoche del sábado, el evento reunió a tres importantes exponentes de estos géneros en un mismo escenario, marcando una noche histórica para la hermandad musical entre Puerto Rico y República Dominicana.

La velada dio inicio con la contagiosa energía de la Chiquito Team Band, que representó con orgullo la salsa dominicana. Con temas como “La llamada de mi ex” y “Si quieres”, el grupo logró poner a bailar a todo el público, presentando un repertorio de más de diez canciones que reafirmó su dominio en el género.

PUBLICIDAD

Luego, el turno fue para el ícono de la bachata Joe Veras, quien cautivó a la audiencia con su característico estilo romántico. Éxitos como “El hombre de tu vida” y “Que se mueran de envidia” provocaron ovaciones y coreografías espontáneas entre los asistentes, que no dejaron de cantar ni un solo verso.

El cierre de la noche estuvo a cargo del carismático El Blachy, representante del merengue típico dominicano, quien mantuvo la energía al máximo con temas como “Hola Perdida” y “Si me dejas”. Su interacción constante con el público y la interpretación de más de una docena de temas populares sellaron una noche vibrante que concluyó bien entrada la madrugada.

Por primera vez, estos tres artistas compartieron escenario en Puerto Rico, consolidando un espectáculo que fue mucho más que un concierto: un homenaje a los profundos lazos culturales y musicales entre dos pueblos hermanos.

“Estamos sumamente orgullosos de la acogida que tuvo esta primera edición de Tres Ritmos, Un Corazón. Ver al Coca-Cola celebrando la bachata, la salsa y el merengue típico confirma que estos géneros están presentes en el corazón del público y que la unión entre Puerto Rico y República Dominicana a través de la música también es poderosa”, expresó Jessica Beltrán, representante de Encore Entertainment, empresa productora del evento.

Con esta exitosa primera entrega, Tres Ritmos, Un Corazón se perfila como un nuevo concepto musical que apuesta por la diversidad, la identidad caribeña y el poder de la música como puente entre culturas.