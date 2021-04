Es una contradicción con un toque de romance.

De esta manera, Vicky Card, el vocalista de la banda de rock latino Tropa, describe la letra del sencillo Me caso con nadie, que cuenta con la colaboración de Gustavo Laureano, de La Secta All Star.

“Es una ironía poética porque el tema en realidad es romántico”, explicó Vicky, quien además compuso el tema. “Es una canción que habla de volver a confiar, que le pide a la muchacha que confíe, que no va a ser como las relaciones anteriores, que esta vez va a ser diferente. Esta promesa de que va a ser mejor”, abundó. “Pero a la misma vez es reconocer que no te casas con nadie, que puede aplicar a que no me caso con ninguna idea”.

Laureano, por su parte, reveló su complacencia en trabajar a dúo en la canción. “Es un tema superespecial. Cuando el coro entra, es bien maravilloso, te alegra, aunque la canción es de confusión. Pero así mismo son la mayoría de mis canciones, toda la vida ha sido una lucha entre los dos polos”.

El tema forma parte del álbum Contra todos los tiempos, que lanzó Tropa en marzo. Vicky describió la intención de presentar una fusión de ritmos.

“Tiene la parte de rock presente, de guitarras, tiene este flow de esa música como de los 80. También la cumbia superpresente en los coros. Está el flamenco en los puentes, el pop, música electrónica. Tiene de todo un poco. Es una canción bien contemporánea. Va con del disco”.

El vídeo musical se estrenó ayer, y se grabó en Puerto Rico.

“Es bien movido, bien alegre y te deja con una satisfacción de ese sentimiento bien bonito al final. Es un video que se hizo con el corazón. Espero que les guste”, dijo.

Vicky también se expresó en cuanto a la oportunidad de grabar con Gustavo, y que el cantante no demorara en responderle con un sí para trabajar en el tema.

“Mi respeto como artista y como compositor a Gustavo ha estado siempre. Haberlo escuchado desde el tiempo de la universidad, de las Justas, los jangueos, los parties. Es una música que se te queda y te la disfrutas tantas veces, y tener una oportunidad de que te (Gustavo) dijera que sí teniendo en cuenta que no nos conocíamos, me sorprendió. Estoy bien orgulloso de que esté en el disco”.

Del mismo modo, el veterano cantante elogió la labor de Tropa en sus nuevos proyectos musicales.

“Yo estaba viendo los temas nuevos que estaban muy en común con lo que yo estoy haciendo también, el sonido nuevo que estamos tratando de impulsar”, dijo Gustavo. “Antes de que me enseñara el tema yo tenía una confianza de que es un artista que está pegando, un grupo que está en la calle haciendo su diligencia, que es lo que me interesa. Le dije ‘envíame el tema’ y tan pronto lo vi, le dije ‘vamos’, porque me encantó”.

Además del tema en promoción, ambos artistas se mantienen con planes en sus respectivas agendas artística. Vicky resaltó el compromiso por seguir promoviendo temas del álbum de Tropa, que incluye colaboraciones de Los Rabanes, de Panamá, del cantante de música tropical Michael Stuart y la banda Tiger, de Texas. “Luego, de vuelta al estudio para grabar lo nuevo”, compartió.

Por su parte, Gustavo continúa trabajando en su podcast El Jíbaro Secret Service Show. “Es con Ismael, de Al Garete. Estamos haciendo entrevistas, hablando de todo lo que está pasando”, resaltó el vocalista, quien adelantó los planes de La Secta All Star entre otros proyectos.