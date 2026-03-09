De criarse con la tradición de improvisar décimas desde las montañas de Puerto Rico, ahora están bien seguros de llevarla con todo su “flow”.

Los cantantes TROVA y Wichyy aseguran estar más conectados que nunca a sus raíces autóctonas al proclamarse como los “reyes de la trova urbana”.

El dúo destacó recientemente en un encuentro único en el BVS Freestyle en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan. Los intérpretes hablaron con Primera Hora sobre el intercambio que tuvieron en los predios del Totem Telúrico, donde en vez de optar por el rap, prefirieron irse “pico a pico” al ritmo popularizado por figuras como Ramito, Miguel González “Pico de Oro” o Joaquín Mouliert, el “Pitirre de Fajardo”.

“Esto es algo que a mí me está llenando al 100. Me siento conforme con todo lo que está pasando y siento que un momento como éste me está haciendo abrazar más la cultura”, sostuvo Brian Yaniel Meléndez, nombre de pila de TROVA, quien no se imaginó que interpretaría el arte que aprendió desde los tiernos cuatro años vestido en camiseta, mahones y una llamativa cadena.

“Lo más que me ha sorprendido es ver que la respuesta que he visto del público es mayormente de jóvenes, y una de mis metas siempre ha sido llevar la música típica autóctona a ellos, a personas de mi edad”, dijo el exponente de 19 años, quien recuerda haber recibido comentarios de otros asegurándole que lo que hacía era “cantar música de viejitos”.

“Escuchar eso a cierta edad chocaba, porque me hacía preguntar qué yo haría de aquí a unos años, y ahora ver que están abrazando la esencia mía y de Wichyy, que viene siendo nuestro tridente, nuestro ‘flow’, sin perder la esencia de la música típica y poder llegar a mi gente, era algo que realmente necesitaba”, indicó.

Wichy, por su lado, compartió la sorpresa de su amigo, ya que al momento del video cautivar la atención de los boricuas se encontraba representando a la Isla en un encuentro de trovadores en Chile.

“Más que el encuentro, lo importante era el contenido del ‘pico a pico’, porque no es común ver a dos jóvenes tener una controversia donde uno le diga que pareces a Anuel AA. Quizás nuestros maestros no tengan el mismo conocimieto del género urbano, a diferencia del que tenemos nosotros”, destacó.

Dicha respuesta, según él, le abre las puertas para perseguir su sueño desde que se graduó de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en Hato Rey: fusionar la música autóctona con los ritmos de hoy día.

“La trova, para mí, está siendo ese enganche entre lo que yo llevo haciendo toda la vida con lo que me propongo hacer en otros momentos”, afirmó.

¿Revivir el “Trovatón”?

Tras el entusiasmo generado en el video de TikTok, Wichyy tiene claro que anhela revivir la tradición del “Trovatón”, un concepto que arrancó hace más de 15 años en el que “freestylers” se enfrentaron a maestros de la improvisación tradicional en diversas controversias.

“Usualmente, uno ve videos de trova y si no es vulgar no da risa, o no te mueve porque no motiva. Pero aquí hemos visto jóvenes diciendo lo chévere que estuvo, que no nos faltamos el respeto, que no tuvimos que llegar a los límites”, indicó. “Podemos utilizar esta plataforma, este momento, para mantener viva una tradición, pero más allá de esto, también podemos generar nuevos patrones musicales, ya sea en el movimiento urbano o lo que esté pega’o ahora mismo”.

TROVA, por su lado, también anhela fomentar comunidad entre ambos gremios y comercializar el movimiento a través de su futuro sello discográfico.

“Ya he comenzado a trabajar en eso con mi equipo, pero lo que busco es abrir puertas desde lo que realmente sí sé hacer, porque yo estudié ingeniería de audio y producción musical para fusionarlo con lo que son mis metas a largo plazo, y poder hacer esto sin perder la esencia”, resaltó.