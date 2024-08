La vibra artística del hip hop lo cautivó desde infancia. La fascinación por llevar sus vivencias a través de este género musical, no tardó en abrazarlo mientras crecía en su natal Argentina.

Ser auténtico en sus letras es una de las enseñanzas que el exponente urbano Trueno aprendió a través de este movimiento musical. Su aportación cultural es otro de los aspectos que marcó su preferencia por este sonido. Por eso decidió celebrarlo a través de su álbum “El último baile”, que estrenó en mayo.

“El movimiento en general del hip hop cumplió 50 años en el 2023, y tanto Argentina, como toda parte de Latinoamérica, fue gran parte de estos 50 años. Este disco va dedicado a eso”, manifestó el rapero de 22 años, quien está de visita promocional en Puerto Rico.

“Me gusta que cada álbum o cada obra que hago tenga un trasfondo, que esté direccionado hacia algo que es importante en mi vida, y el hip hop, sin duda, es una de esas cosas. Es un movimiento que básicamente me crió, me dio mis valores y mis códigos. Aprovechando que lo empecé a formar en 2023, ese año era justamente el aniversario del hip hop, y fue el concepto para marcar también los próximos 50 años en adelante”, sostuvo el hijo del rapero uruguayo Pedro Palacios, conocido artísticamente como MC Peligro.

“Le puse ‘El último baile’ porque al cumplir 50 años el hip hop, para mí es una mitad, es un montón de tiempo, pero no tengo duda de que mínimo 50 años más esto va a seguir en pie por la nueva generación”.

Al hablar de los sonidos del álbum, manifestó cuánto cuidó las diversas corrientes derivadas de este ritmo. “Yo nací en los 2000, entonces agarré como ese estilo del rap y ese estilo de la música del hip hop. Pero realmente hay muchísimo más géneros”, dijo Mateo Palacios Corazzina sobre la producción musical.

Ser un canal de desahogo es otro aspecto que agradece al hip hop. “La herramienta social que es, cómo transforma la vida de las personas, cómo muestra una salida, un medio de expresión para los que no lo tienen, y que creo que eso empezó en el Bronx en Estados Unidos, pero ya se volvió un concepto y el mensaje global de todos los países”.

Para “El último baile”, su tercer álbum de estudio, afirmó apoyarse en su honestidad una vez más para relatar historias. “Siempre trato de mantenerme real y contando las cosas que vivo, las cosas que me pasan, que pienso en la música. También traté de agarrar las influencias que me llegaron a mí, Mateo, como persona desde que conocí el movimiento”.

Su reciente tema promocional, “Real Gangsta Love”, retrata un lado del romance. A menos de un mes, supera los 200 millones de reproducciones en diversas plataformas de música. “Es tratar de recrear también una historia de amor real, de barrio, que todo el mundo la vivimos, y recrearlo también dentro del concepto de ‘El último baile’, hablando del hip hop y situándolo quizás en el Bronx y hablando un poco de dónde fue mi inspiración. Pero creo que el mensaje es un poco universal. Todos tuvimos esa parejita de barrio, y trata de hablar de eso, del amor real, de tener poco, pero dar mucho, y de lo que es el amor en lugares donde quizás no hay tanto amor”.

Las influencias musicales han sido varias, pero el primer lugar lo ocupa su padre, quien también ha labrado una trayectoria. “Gracias a toda mi familia que son todos músicos me tocó ser músico y seguir por este camino”, resaltó con orgullo. “Con Peligro (su padre) fue la influencia más grande de lo que represento hoy día, que es el hip hop. Mi mayor ejemplo, mi rapero favorito, mi superhéroe de todo, desde chiquitico, era mi padre, y sigue siendo”, afirmó con entusiasmo sobre quien además ha liderado el colectivo artístico Sur Capital Clika. “Verlo a él también luchar por el movimiento, que en Argentina al principio era demasiado ‘underground’, no había herramientas, no había nadie. Eran muy pocos los que luchaban contracorriente, y ver a mi padre teniendo su banda, cantando, apoyando, dando clases en los barrios marginales, en las cárceles, siempre fue un activista, entonces fue como mi mayor inspiración y el que me adentró también en la cultura”.

Sus planes incluyen visitar diversas ciudades en Estados Unidos para “El Último Baile World Tour”, que inicia el próximo 11 de agosto en Los Ángeles, California. Le seguirán Nueva York y Miami.

“Yo siempre digo que tengo un poco dos misiones, que es lo que llevo en mi espalda, y es la bandera de mi país y mi cultura y mi movimiento, que es el hip hop. A donde llegue, voy a ir con esos dos amuletos de la suerte”, precisó Trueno, quien confesó su anhelo de realizar una presentación en Puerto Rico. “También, dejar un buen mensaje, montarle la positividad a los chicos que vienen de un barrio igual que el mío, que se puede, que soy yo uno más”.