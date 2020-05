View this post on Instagram

Mamá… “Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro” A ti mamá que estás o que ya no estás, que diste vida, que das amor, que sencillamente, nos hiciste quienes somos hoy. Tú que haces música y que enseñas a escucharla, a sentirla y a quererla. Gracias por ser las manos que nos llevaron, las bocas que nos besaron, los ojos que nos guiaron, nuestros cómplices, maestras y guías. Vaya a ustedes nuestro regalo; estas notas son solo un pequeño y humilde detalle para decirte… ¡¡¡TE QUIERO!!! . . . Aquí un regalo por parte de la Tuna Bardos UPR para todas esas madres en este día de las madres, gracias por tanto. Gracias a Miraida Liset, mejor conocida como la Dra. Polo de la Tuna Taína de la Universidad Ana. G. Méndez (Tuna Taínos) por su interpretación de "Te Quiero" en Lenguaje de Señas. Les deseamos mucha felicidad y salud en estos tiempos de cuarentena, y siempre; con cariño: -Los Bardos . . . #diadelasmadres #mothersday #madre #diademadres #quedateencasa #stayhome #cuarentena #puertorico #isladelencanto #tunauniversitaria #tunabardosupr #uprrp #iupi