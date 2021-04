El ritmo urbano sigue al frente como uno de los géneros que motiva cada vez más a nuevos exponentes a abrirse paso en la música.

La ilusión por sobresalir se torna más competitiva, pero cada exponente de la nueva escuela apuesta a su talento particular.

Dedicar largas horas para trabajar temas en el estudio de grabación, buscar su propio estilo artístico y continuar aprendiendo forman parte de la clave para los siguientes exponentes urbanos, compuestos por los puertorriqueños Suazo Baby, Xylon, Eix, Jossef, Papi Souza, Marcian y Kevvo, además del colombiano Nobeat, el peruano Jota Benz y la intérprete Sará, de padres venezolanos.

“Constantemente evalúo los cambios musicales, estoy estudiando cosas de la música, llevando algo diferente”, expuso Suazo Baby, natural de Carolina y de sangre dominicana.

Por su parte, la cantante Sará enfatizó en su enfoque por tomar cursos que eleven su conocimiento para mostrarse más preparada ante el público. “Tomo muchas clases de producción, de negocios de música”, dijo. “Todo lo que aprendo lo aplico en mi carrera. Actualmente estoy estudiando producción musical en Clavis Institute of New York. Me encantaría aprender a tocar la guitarra, y lograr temas acústicos. Me encantaría cantar en vivo y componer con guitarra y hacer un show totalmente en acústico. Además, toco el piano”.

Jossef también abordó la prioridad de la educación como parte de su finalidad por sobresalir. “Empecé a tomar clases de canto y piano”, manifestó. “Me gusta la de piano, podía mezclar melodías, lo encontraba muy interesante. Me creaba intriga y curiosidad”.

A continuación, te presentamos un poco más sobre nuevos exponentes y su determinación por dejar huella en la industria de la música.

Suazo Baby

El exponente urbano de 19 años, quien se inclina por el trap y el reguetón, se dio cuenta de su pasión por la música a sus 15. “Lo que me hace diferente a los demás, es que yo mismo compongo, yo mismo me grabo, produzco mis temas junto a mis colegas. Soy autodidacta, no necesito a otros”, afirmó la voz de Amor de los cueros y Pamparoso Remix.

“Mi mayor aspiración es ser un artista grande, llegar a un nivel de lograr ser una leyenda, estar en los top 5 de los artistas más destacados del mundo”, expresó Antonny Suazo Valdez. “Quiero ayudar a talentos nuevos, ser ejemplo de futuras generaciones de jóvenes soñadores así como de artistas. Quiero que las futuras generaciones me vean como un superhéroe y sepan que cuentan con mi apoyo”.

Xylon

Desde infancia se percató de la pasión que la música despierta en él. Natural de La Perla, en San Juan, Xylon Ezequiel Hernández Esquilín ha trabajado en temas que se pasean entre los ritmos del dancehall, trap y reguetón.

“Hago de todo un poco, me gusta innovar y jugar con nuevos sonidos, escucho muchos consejos de mi equipo de trabajo y voy probando nuevos estilos musicales”, mencionó sobre su estilo al trabajar. “Me diferencio ya que soy un joven que tiene un estilo diferente. Traigo nuevos sonidos, diferente de lo que ya está”, aseguró el intérprete urbano de 16 años, responsable de temas como El original, Magazine y Ponte pa’ mí.

“Mi mayor sueño en la música es llenar grandes arenas en el mundo, como el (coliseo) José Miguel Agrelot. Que mi música se siga expandiendo en todos los rincones del mundo”.

Sará

Experimentar con diversas fusiones musicales forma parte del estilo musical de la cantante de Miami, Florida, quien desde infancia solía participar en eventos familiares y en la escuela.

“Lo que me hace diferente, es lo fresco. Mis conceptos son únicos”, compartió la artista de 20 años, quien le da voz a Candela, Bésame y Chica Bom Bom.

“Continúo trabajando muy fuerte todos los días. Divido mi tiempo entre mis estudios y trabajar para llevar mi carrera a un próximo nivel. Soy muy disciplinada y ordenada con mis cosas. Me gusta hacer las cosas bien. Trabajo fuerte para dejar huella y ser inspiración para las futuras generaciones”, afirmó Sara Barrocas.

“Quiero tocar las almas de las personas con mi álbum y mis experiencias de vida transmitidas en mis proyectos musicales. Quiero mezclas diferentes géneros, ideas, de mi música, quiero cruzar al lado anglosajón, quiero llevar sonidos latinos a los americanos, y traer sonidos americanos al lado latino”.

Eix

El intérprete de Yabucoa se considera un romántico. “Para todos los temas que yo mismo compongo me inspiro en el amor, la armonía. Estoy enamorado de la vida”, resaltó el artista de 24 años, quien suele disfrutar de los ritmos del dancehall y el reguetón.

“Yo soy mi propia competencia. Me catalogo único, ya que mi música es algo diferente. Me aseguro de que en cada uno de mis temas lleve ese mensaje que los fans quieren”, dijo la voz de Infiel Remix y Bye Bye.

“Siento que me he preparado tomando ejemplos de grandes artistas como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, entre otros, al igual que con mi disciplina y no parar de trabajar música”, sostuvo Christian Rohena Rodríguez.

“Mi mayor aspiración es ser esa estrella que conquiste el mundo entero. Quiero ser ese artista que cuando ya no esté en el juego sea recordado como uno de los mejores. Quiero servir de ejemplo a las próximas generaciones. Yo nací para ser un líder”.

Jossef

Innovar forma parte de su interés musical.

“Siempre trato de buscar ese estilo oscuro, como la pista, la vibra, este sentido de nostalgia. Quiero que el oyente sepa que hay mucho que contar más allá de una letra. Siempre estoy en busca de las diferentes vibras de las canciones. Me encantaría conectar con sonidos innovadores. Pronto vengo con varios temas que inician con una guitarra, con sólidos melódicos, que a la gente le va encantar”, aseguró Joseph Anthony Rodríguez Santos, quien se ha dado a conocer con temas como Rehenes, Una noche y Subliminal.

“Desde que tengo uso de razón supe que la música era para mí. Trabajé muy duro para lograrlo”, dijo el intérprete de 19 años, de Dorado, quien habla de algunas influencias musicales.

“Recuerdo que siempre escuchaba música americana, anglosajona porque escuchar en otro idioma siempre causaba curiosidad en mí. Me gustaba Justin Bieber, Drake, Ed Sheraan, Rick Ross, incluso hasta ahora los escucho. En un futuro me encantaría colaborar con ellos mis grandes ídolos. Además, admiro a Ricardo Arjona, Marc Anthony”.

Kevvo

Trabajar con diferentes ritmos forma parte del estilo musical de este intérprete de 23 años, conocido por sencillos como Desahogo, 105 F Remix y Billetes azules, en colaboración con J Balvin.

“Me gusta hacer de todo en la música”, expuso Kevin Manuel Rivera Allende. “Tengo temas trap, rap, drill, corridos, románticos, dancehall, Afro Beat. Por ser oriundo de Puerto Rico, me inclino más hacia los ritmos de perreo/reguetón, ya que lo llevo en la sangre”, añadió, e hizo referencia a su preparación.

“A los 8 años estaba produciendo en Fruty Loop Studio 5. A mis 16 años comencé a escribir. A mis 18 años comencé en la universidad estudiando ingeniería de sonido”, dijo. “Ahora venimos con otros discos. Vengo con una faceta nueva y vengo con todos los poderes”, aseguró el artista de San Juan. “Muchas cosas me diferencian del resto. Yo compongo todas mis canciones. Yo produzco todos mis ritmos, mis canciones. Yo para grabar un disco, no necesito productores, yo mismo puedo hacer la producción completa”.

Nobeat

Experimentar con diversos sonidos forma parte de la pasión musical del intérprete de Perreo sano, Piénsalo y Vámonos.

“Empecé a los 5 años con el violín en la escuela de Cajamag en Santa Marta, Colombia, y a los 6 años con mis estudios de piano en la escuela privada Mikrokosmos”, dijo Cristian Restrepo, de 22 años. “Después de graduarme del colegio, estudié piano jazz en la Universidad Javeriana de Colombia gracias a la beca talento de la Fundación Latin Grammy, la cual me fue otorgada dos veces”.

Su sed de aprender lo ha llevado a acumular logros.

“De manera independiente estudié producción musical para desarrollar mi proyecto independiente como artista/cantante. En abril del 2019 lancé mi canción Ontas, lo que me puso en el radar musical a nivel internacional y actualmente estar firmado por la disquera Interscope Records”, celebró el exponente, quien anhela “ser el artista latino global más grande, dejar un legado en la música y que la gente se conecte con lo que hago”.

Jota Benz

El intérprete de No sé que, 2/14 y Naki tomó cursos de música básica y de canto en su natal Perú.

“Mi mayor aspiración es recorrer el mundo con mi música, lograr que mi esfuerzo sea reconocido a nivel mundial, en los escenarios que los artistas urbanos ya conocidos han sido exitosos, que mi música sea premiada y que la vida me dé la oportunidad de llegar a cada rincón del mundo”, confesó con ilusión el artista de 28 años, quien vivió gran parte de su vida en Montreal, Canadá.

José Luis Benzaquen, además, trabajó en televisión en Perú por casi ocho años y participó en programas como Esto es guerra y Combate, un reality show de gran éxito en Perú.

Su diferencia radica en los ritmos fusionados con los de su país. “Es un reguetón con otro flow, aunque con la raíz urbana de los demás. Musicalmente hablando, mi estilo es más atrevido y suena diferente.

Papi Sousa

A los 17 empezó a escribir temas que trabajó con Marco G y Don Omar, aunque su experiencia en la música comenzó a los 15 trabajando en estudios de grabación.

En su trayectoria está el trabajo con otros artistas de la música latina, entre ellos Álvaro y Cazzu. También formó parte del proyecto de Los Próximos, un colectivo de exponentes del género urbano de la nueva escuela que incluye a Rafa Pabón, Rauw Alejandro, Eladio Carrión, Lyanno y otras promesas.

“Yo rapeo, escribo y canto. Soy un artista de todo tipo de música, reggae, reguetón, dancehall, bachata, canto lo que sea “, detalló Emmanuel Sosa Pagan, de 29 años, natural de San Juan.

“Mis pasados temas fueron éxitos rotundos”, resaltó la voz de Un minuto, con la colaboración de Rauw Alejandro, Miénteme y Todavía te extraño. “El sencillo Ok superó mis expectativas. Los tres millones de views, todavía los celebro, espero romper todos los récords ahora”.

Marcian

Desde sus 6 años se involucró en la música como mucho más que un admirador.

“Mi tío Cookie era productor de Tego Calderón y Eddie Dee y en uno de sus temas me pusieron a grabar la introducción. Luego de eso me dediqué a visitar el estudio y empezar a escribir y grabar mis propias canciones. Hasta que me descubre Revol, reconocido productor musical, y me firma en su sello Update Music”, narró Richard Rivera, de Carolina.

“Me preparé con productores de renombre y visité sus estudios muchas veces mientras trabajaban con artistas importantes. Me enseñaron a manejar la escritura y a grabar mi voz”, destacó el intérprete de 22 años, quien disfruta trabajar diversos ritmos.

“El mejor que realizo es el rap, pero en mis canciones he podido explorar tanto el reguetón como el trap”, dijo el responsable de temas como 3am en Carolina, Graffiti, y Tu corazoncito.

“Mi voz no es similar a nadie del género. Mi estilo rapeando es muy particular, como dicen en la calle, no sueno como nadie”.