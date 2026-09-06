“De mil maneras” es el nuevo album que lanzó al mercado la cantante puertorriqueña Valerie Morales, con el cual consolida su regreso al merengue tras una década de ausencia del panorama musical.

“Me siento bien contenta con esta produción, porque hacía diez años que no grababa. Este disco tiene un significado muy importante para mí, porque es muy mío. Soy la productora ejecutiva del mismo, es bien personal. Los temas que grabé los escogí yo”, manifestó con evidente orgullo.

El disco grabado en su totalidad en el género de merengue contiene ocho temas: “No será fácil”, éxito en voz de Gloria Estefan; “Cómo cambia la vida”; “Débil”, de Ruddy Pérez y Omar Sánchez, y popularizada por Yolandita Monge; el tema motivacional “De pie”; “Dime”, de Armando Manzanero y que grabó junto a la merenguera dominicana Didi Hernández; y en videoclip promocional “Hasta que apague tu sed”; “Mala decisión”, la cual escribió junto a la cantante Yaire; y “De mil maneras”, que da título a la producción que trabajó con el artista urbano Mayson Brass.

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El álbum marca una nueva etapa en la vida personal y artística de Valerie Morales tras enfrentar una situación de violencia doméstica y abuso sexual en el pasado.

“Retomé la música como parte de un proceso de sanación y reconstrucción personal. Ese camino, además de ayudarne a superar, me llevó a reencontrarse con el merengue, género con el que inició mi carrera artística”, sostuvo antes de ofrecer detalles adicionales del disco.

“Este nuevo capítulo ha sido posible gracias al trabajo junto al maestro Richard Marcell, productor musical del sencillo ‘Dime’, y al reconocido arreglista y productor Wilfrido Drullard, quienes han sido piezas fundamentales en mi regreso al merengue”, sostuvo.

Añadió que, “el lanzamiento de ‘De mil maneras’ estará acompañado por una gira promocionar en Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, con presentaciones en radio, televisión, prensa y plataformas digitales. Además, el álbum contará con una edición limitada en formato vinilo para coleccionistas”.

Valerie Morales resaltó la importancia de haber grabado a duó con otra fémina el reconocido éxito de Manzanero, “Dime”.

“Invité a la cantante Didi a participar en la grabación del tema, porque cuando una mujer atraviesa un desamor muchas veces es otra mujer, una amiga, quien la escucha, la comprende y la ayuda a seguir adelante. Quise que esta canción reflejara precisamente eso, una conversación entre dos mujeres que como tantas otras han vivido decepciones amorosas y encuentran fortaleza al compartir sus experiencias”.

“Más que interpretar una canción, queríamos contar una historia desde la complicidad, la empatía y la fuerza que nace cuando las mujeres se acompañan. Para mí fue un honor hacerlo junto a una artista y amiga a quien admiro profundamente”, abundó.

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Antes de este nuevo proyecto, Morales presentó una propuesta urbana con influencias pop y posteriormente exploró ritmos como la bachata, la kizomba y la salsa.

A lo largo de su carrera ha compartido escenario y colaboraciones con importantes figuras de la música latina, entre ellas Wisin & Yandel y Daddy Yankee, experiencias que, “enriquecieron mi desarrollo artístico y consolidaron mi versatilidad como intérprete”, indicó.

“De mil maneras” está disponible en todas las plataformas digitales y redes sociales: RealValerieMorales, YouTube: ValerieMorales. Web: http://www.valeriemorales.com./