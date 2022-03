La cantautora española Vanesa Martín es una de esas artistas cuyas canciones se van colando y calando en el corazón de la gente sin necesidad de grandes planes de promoción ni mucha fanfarria. Son simplemente sus letras y música las que van conquistando cómplices en distintas partes del mundo, quizás sin ella haber puesto un pie en muchos de esos lugares.

A Puerto Rico ha venido de promoción en dos ocasiones, pero cuando se anunció su primer concierto -8 y 9 de mayo en la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes en Santurce- apenas había hecho una visita en el tiempo pre-pandemia. Una vez le tocó llegar de nuevo en los primeros días de este marzo, ya había llenado una primera función y la segunda estaba encaminada.

Fue con el sencillo “Desobedecerme”, que grabó con su colega puertorriqueña Kany García, que vino a Puerto Rico por primera vez. La acogida ahora la entusiasma sobremanera.

“Me inyecta una energía volver a Puerto Rico, saber el recibimiento que me estáis dando con estos dos conciertos con los que me voy a presentar aquí por primera vez”, reaccionó. “Hemos encontrado una conexión y una complicidad, que el próximo 8 de mayo vamos a sacar al escenario y estoy deseando ver cómo reacciona el público boricua en las dos horas de show que tenemos”.

La artista, natural de Málaga, subirá el escenario acompañado de toda su banda para invitar al público a viajar por los distintos “estados” de su repertorio, desde los temas más baladas hasta lo más up tempo, y así recorrer su carrera musical hasta el presente. “Es un viaje maravilloso.”, ha dicho. La primera función será el Día de las Madres, ocasión que ella no pasará por alto.

“Celebraremos con todas las madres, con las mujeres y los hombres que vengan al concierto”, afirmó. “Aprovecho para decir que estamos en una lucha de igualdad y tenemos que juntarnos, ser cómplices las unas con las otras y seguir ahí adelante”, dijo.

Sobre la lucha de igualdad de género, reconoció que ha habido avances. “Somos muchas las que estamos ahí intentando concienciar acerca de la igualdad y el feminismo no es otra cosa que la igualdad. Aquí no hay competiciones con los chicos, es igualdad, y creo que el talento tiene que primar por encima del género”.

“No hemos aprendido nada”

Vanesa Martín se sumó temprano a los artistas que expresaron públicamente su repudio a la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Qué horror. Qué tristeza y qué impotencia. Estamos locos. #NoALaGuerra #Nunca #ValorALaVida”, escribió en su Instagram junto a una ilustración de una persona llorando y el mensaje “No a la guerra”.

“Como artista, como persona y ser humano que participa del mundo, me provoca rechazo cualquier expresión de violencia y me parece que es una guerra de unos pocos y la están pagando caro una ciudadanía que no tiene culpa ni tiene necesidad de pasar por esta locura. Venimos de una pandemia, tendríamos que haber aprendido a valorar aún más la vida, aún más los derechos humanos y aquí se están alterando todo tipo de derechos y de cuestiones humanitarias”, condenó.

Vanesa Martín promueve estos conciertos como el resto de su gira a la vez que se junta con productores y otros compositores para ir dándole forma a lo que será su próximo álbum. De lo que está armando, prefirió no adelantar detalles y dejarlo para una próxima entrevista.