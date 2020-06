Escucha de todo, pero cuida lo que interpreta.

La exponente urbana VF7 es consciente de las composiciones explícitas que abundan en muchos de los temas del género urbano. Pero a sus 13 años, está clara en que no le interesa tomar al pie de la letra todo lo que escucha, ni copiarlo para su estilo musical.

“Sí, me gusta escuchar canciones así, aunque sean malas, pero me gusta el género urbano, y me metí ahí no para cantar cosas malas, sino para traer otras cosas”, afirmó la artista natural de Cayey. “Me metí al género urbano pero estoy cantando cosas sanas”, resaltó la intérprete, quien cuenta los días para su primera presentación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que será este viernes a la 8:00 de la noche.

PUBLICIDAD

La ilusión por estar en el escenario y dar lo mejor de su talento la llena de entusiasmo, pero pensar que está próxima a vivir lo que define como “un sueño hecho realidad”, la emociona más todavía.

Ciertamente, el anhelo de un espectáculo con un público de manera presencial formó parte de ese deseo, pero el ajuste a un recinto vacío como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, no cambia su sentido de triunfo.

“Es mi primer concierto y estoy súperagradecida, súperorgullosa, ya que voy a estar cumpliendo uno de mis sueños”, afirmó la intérprete urbana sobre la presentación que será transmitida a través de su canal de YouTube. “No es lo mismo, pero el sueño era estar literalmente en Choli cantando, con personas o sin personas. Pero a ver si el año que viene o antes se da. Igual estamos activos”, añadió en medio de una pausa de sus ensayos. La exponente urbana adelantó que el espectáculo, que forma parte de Quarantine Live Concert Series del coliseo, será de

treinta minutos e incluirá seis sencillos. “Tenemos una sorpresa, es un tema que va a salir en mi nuevo álbum”, adelantó Valeria Fernández, quien promueve el tema Aprovecha.

“Es como que yo estoy enamorada de ese nene, pero ese nene no me hace caso y estoy diciendo como que ‘aprovecha’, que aproveche, que esta oportunidad no se va a dar otra vez”, explicó sobre el sencillo, que cuenta con la colaboración de los españoles Adexe y Nau.

El video, que sobrepasa las 8 millones de reproducciones en YouTube, se grabó en las Islas Canarias.

PUBLICIDAD

“Hacía mucho frío y duró como ocho horas porque primero estábamos en un desierto, estaba la playa y después fuimos a otro que no había casi nada alrededor. Era solo arena y cactus”, compartió. VF7 destacó que trabajar con el dúo urbano significó un paso más en su carrera musical.

“La experiencia fue súpergrande para mí porque yo los pedí a ellos. Cuando ellos empezaron a cantar covers de otros artistas yo los veía, y un honor trabajar con ellos. Es un sueño hecho realidad”, afirmó la artista, quien en noviembre del año pasado lanzó el sencillo Extrañándote junto al trapero Rauw Alejandro.

“Yo lo conocí en los Premios Tu Música Urbano”, dijo sobre el cantante. “Me cayó súperbien, muy humilde. Le tengo mis respetos”.

Entre sus planes para este verano se incluía una gira en España, México, Argentina y Chile, la que tuvo que ser pospuesta por la situación mundial por el COVID-19. Pero eso no resta a su compromiso por seguir trabajando para sobresalir con sus temas de trap, reguetón y dancehall.

“Quiero lograr todas las cosas. Quiero llegar súper lejos. Ser una leyenda. Ser la primera niña que llena Choli. Tengo muchos sueños”, afirmó, y adelantó los planes del lanzamiento de su álbum Núcleo para agosto próximo.