La joven artista urbana y compositora Valeria Fernández, también conocida como VF7, lanzó su nuevo sencillo Noche y día.

El tema habla de una relación que terminó por falta de comunicación. “Paso los días largos // Días amargos porque no me hablaste claro // Es demasiado // No creo que puedo aguantar un poquito más // Me estoy perdiendo y yo quiero saber la verdad”, canta VF7 al principio, estableciendo el tono del resto de la canción.

Noche y día presenta una mezcla de sonidos urbanos y pop mezclados con una melodía melancólica y los ritmos distintivos de Baby Dru. Noche y día fue mezclada y masterizada por Dímelo Nino (La Familia, Lunay, Bad Bunny), y es parte del segundo álbum de estudio de VF7 que se lanzará en noviembre de 2021.

El video musical, producido por Abez, fue filmado en Puerto Rico.

VF7 también tendrá una fiesta de lanzamiento el 29 de agosto en Puerto Rico en District San Juan que incluirá un showcase y algunas sorpresas solo para sus fanáticos.

Noche y día viene después de Caso perdido, un reguetón divertido y romántico con letras que pueden curar el corazón más herido. Caso perdido fue un bonus track del primer álbum de VF7 titulado Núcleo, lanzado en febrero. Núcleo consta de 10 canciones, incluyendo Código secreto con Lunay (4.9 millones de visitas en YouTube) y No te quiero ver - Remix con Jay Wheeler (8.9 millones de vistas).