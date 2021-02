La velocidad con la que comienza a abrirse paso en la industria del género urbano es una realidad que tiene celebrando a la artista juvenil VF7.

A sus 14 años, cuenta con colaboraciones de exponentes de la nueva escuela como Rauw Alejandro, Lunay y Jay Wheeler, y ha grabado temas de la mano de veteranos productores como Gaby Music y Chris Jeday, entre otros.

Ver que la dedicación a su anhelo por sobresalir en la música le está trayendo resultados, además de alegría, le produce asombro.

“Siento que estoy en un sueño. Yo no me creo esto”, afirmó pensativa Valeria Fernández a Primera Hora a través de videollamada. “Voy a seguir metiéndole, pero yo no creo que me está pasando esto. Estoy superfeliz”, reiteró la artista natural de Cayey, quien promueve su producción discográfica Núcleo.

“Significa mucho para mí en mi vida personal y en mi carrera. Es mi primer álbum, trabajado por productores supergrandes como Chris Jedi, Gaby Music, Dímelo Nino, Dulce Como Candy, Hydro y Baby Dru”, mencionó con orgullo sobre el LP de diez temas que publicó el viernes, y cuyo título hace referencia al lugar que ocupa la música en su vida. “Es mi mundo”, dijo.

La portada muestra a la artista en una imagen futurista inspirada en el concepto del animé. El álbum, que incluye los sencillos No te quiero ver Remix, con Jay Wheeler, y No le contestes, promueve el tema Código secreto, con el intérprete Lunay.

“Es como mi hermano. Hacer ese tema con Lunay fue supergrande. Lo tenía pensado mucho tiempo atrás y se me dio ahora, después de varios meses de trabajo”, dijo complacida. “Para la gente que dice que son conexiones, no, aquí se trabajó para lograr esto y fue super difícil”, aclaró. “El vino aquí (al estudio) y terminamos hablando mucho”.

La producción discográfica, en la que se desempeña como compositora, presenta una variedad de ritmos que abarcan el trap, dancehall, R&B y reguetón clásico y moderno.

Las ganas de seguir conquistando terreno en la música la mantienen enfocada trabajando nuevos temas que ya contempla para una nueva producción discográfica.

“Sacamos un álbum pero estamos haciendo otro. Tenemos demasiados temas”, adelantó con ilusión, y aclaró que, aunque dedica tiempo para nuevas canciones, no se aparta de su compromiso académico.

“Sigo estudiando. Hago las tareas, descanso y voy para el estudio”, dijo sobre la rutina que vive. “Si no se me da bien lo de la música, me gustaría estudiar arqueología”, confesó. “Eso de estar buscando en la tierra y estar buscando huesos de un animal que ya se extinguió, es muy cool, a mí me da mucha curiosidad”.