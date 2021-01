La joven intérprete VF7 arranca el 2021 con mucho sentimiento y madurez musical al estrenar la versión remix de su sencillo y vídeo No te quiero ver junto con su colega en el género, Jay Wheeler. El tema estrenó el pasado viernes bajo el sello Sora and Company y distribuido por The Orchard.

El sencillo producido por Mr. Nais Gai y Carlos Navarro se destaca como una canción melancólica en la que ambos exponentes aseguran que están mucho mejor sin la persona que los lastimó. Abriendo su corazón como nunca antes, los artistas abordan el tema sobre la importancia de valorarse como seres humanos y de tener la valentía de decirle a la persona amada No te quiero ver cuando sabes que no te conviene

VF7, quien ha asegurado destacadas colaboraciones con Rauw Alejandro, Adexe & Nau y Juanfran, demuestra nuevamente su versatilidad musical al experimentar sonidos frescos incluyendo el género rock con un impactante solo con batería y bajo al final de la canción.

“Desde que conocí a VF7 en unos premios, me encantó su flow único. La admiración es mutua y siempre supe que se daría una colaboración”, expresó el recién nominado a “Mejor nuevo artista’' en Premio Lo Nuestro 2021 sobre la experiencia de trabajar con la artista más joven del género urbano.

El videoclip del remix “No te quiero ver” fue grabado en el Orlando Skate Park. El audiovisual, que estuvo bajo la dirección de Abner Maldonado (Abez Media), demuestra la química entre ambos intérpretes, quienes se encuentran en un parque de patinaje, representando un espacio urbano y juvenil.

VF7 se prepara por todo lo alto para el lanzamiento de su álbum debut Núcleo el 19 de febrero, el cual incluirá 10 temas.