De vuelta con su segundo lanzamiento desde que rompió su silencio de 14 años en la industria de la música, Vico C lanza “Ella Va”, un tema de reguetón teatral con una fusión de elementos urbanos y electrónicos que apuesta a influir el panorama musical urbano.

Este lanzamiento llega tras el éxito “Pregúntale A Tu Papá Por Mii”, donde expresaba su opinión sobre el género urbano actual. Los dos sencillos no podrían ser más diferentes, ya que cambia el ritmo con “Ella Va”, centrándose en una joven en busca de libertad y felicidad. La profunda letra de Vico C narra su viaje a medida que se da cuenta de que la belleza física no la satisface y la deja vacía, hasta que se embarca en un viaje espiritual.

El vídeo musical de “Ella Va” retrata visualmente la historia de la canción con un estilo cinematográfico que da vida a la visión de Vico C y amplifica sus palabras. Combina sonidos inesperados para crear un ritmo único que representa su versatilidad y su incomparable sonido musical.

Vico C trabaja en su próximo álbum. El sencillo “Ella Va” está disponible en todo el mundo en todas tus plataformas digitales de streaming favoritas.