Todo el que conoce la trayectoria del intérprete urbano Vico C sabe que exponer en rimas sus observaciones, preocupaciones y reflexiones sobre la vida delinea el contenido de sus letras. Para el “Filósofo del rap” no existe una palabra puesta al azar o para rellenar un espacio. Y en esta vuelta con su álbum Pánico, abundan las referencias que ponen de manifiesto su percepción sobre el mundo y su anhelo por promover buenos valores.

Han pasado 14 años desde su producción discográfica Babilla (2009), pero durante este tiempo, Vico C jamás se fue de la música. “Estuve activo. Lo que no estuve fue grabando inédito para comercializar. En el camino hice conciertos, dos canciones sueltas que fueron Y boquete pa’ tu techo y Sucio, con video y todo, pero no con disquera, no con cosas que no podía hacer por cuestiones legales, que eso fue la base de la espera, por lo menos de los primeros ocho años. Los demás años, para acomodarse de nuevo en la vida real y volver a la carga”, expuso, y detalló la razón para el título de la nueva producción discográfica.

PUBLICIDAD

“No es que es un disco de correazos, quiero adelantar eso. Los correazos mayores ya los di con Pregúntale a tu papá por mí. Los demás siguen siendo Vico C profundo, sigue estando la música ahí pero ya te hablo de la vida en fragmentos, como distribuido entre canciones, así que no hay sobrecarga ninguna”, aclaró sobre el álbum de 13 temas. “Es el pánico que llevamos, con el que cargamos por dentro. Es un álbum que por esas cosas de la vida de las que te hablo, se crean ciertos pánicos, pero graduales, en el desarrollo de una relación, en las ilusiones de alcanzar una meta, por ejemplo, ¿la alcanzaré o no?, ¿podré o no, según como me siento?, ¿me querrá, me ama todavía? ¿O no? Y eso se le puede catalogar como una especie de pánico”.

Pregúntale a tu papá por mí estrenó en marzo como un asomo de la fuerza enérgica que sigue marcando el sello interpretativo del rapero, y su sitial en la escena urbana como uno de los pioneros del ritmo. Más allá de suposiciones sobre la intención de la letra, en ella Vico C se muestra observador sobre ciertos aspectos que rigen el contenido explícito de muchos éxitos, lo que, analiza, no ha cambiado en décadas.

“Si tú haces un research y te vas al disco Aquel que había muerto, es Pregúntale a tu papá por mí pero en el 98, según lo que estaba pasando, porque en ese contexto es que hablo, en el de las letras, es lo mismo, voy a repetir lo mismo, si el asunto es el mismo y yo quiero traer la solución, el consejo va a ser el mismo”, sostuvo el artista, quien recibirá un reconocimiento especial a su trayectoria durante la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbano, que se celebrarán este jueves.

PUBLICIDAD

“Esto no es una opinión, esto es una cosa pública lo que estoy diciendo, que el contenido sexual (en canciones), por ejemplo, ¿está o no está? ¿Estaba o no estaba desde los 90? No es un invento mío, y obviamente cuando te pones a pensar, más de 20 años con un contenido así tentador y tan fácil de uno envolverse en ello, pues tiene que moldear a la sociedad de alguna manera, tiene que hacer un efecto de comportamiento, de percepción, porque ahora mismo la palabra perra, que es una palabra que solía ser una ofensa que uno se podía llevar un galletazo si se lo decías a una mujer, de un año a otro, de momento, literalmente, del 2000 al 2004, la cosa cambió, perra se convirtió en un piropo y hoy día si te dicen ‘perra’ dices gracias”, prosiguió con su personalidad reflexiva. “Lo que pienso de eso es que, primero, que se cumple lo que bíblicamente dice, que llegará el momento de que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Número dos, que es algo que para mí tampoco me sorprende porque se veía venir. Cada puerta que se le abría a ese contenido, más se acercaba esa realidad de que iba a llegar el momento que se iban a acostumbrar”.

De paso, Luis Armando Lozada Cruz, quien en el tema hace referencia a la “cristomicina”, aclara si la línea espiritual delineará mucho de su trabajo artístico. “Yo siempre considero qué es lo que Dios piensa de lo que yo estoy escribiendo y conozco mis parámetros”, respondió enfático el artista, residente en Orlando, Florida. “Por eso es que las canciones que no son meramente cristianas, son canciones que alguna una aportación hacen, anyway”.

PUBLICIDAD

Pánico también presenta al padre preocupado en su tema Ella va, que lanzó en mayo, y cuyo video musical protagoniza su hija menor Enny. También, lleva parte de su historia de pareja con Sonia Torres en Solo le pido a Dios. La faceta de abuelo la plasma en Ahora. “Yo creo que la etapa que más proyecta el Vico de hoy, diferente al Vico que la gente ha conocido, es la canción que le dedico a mi nieto, porque es donde yo proyecto y hablo por primera vez de una canción desde el sentimiento de un abuelo acabado de ser abuelo, porque lo escribí cuando tenía solamente un nieto”, resaltó pensativo. “Pasó el tiempo, tengo tres ahora, dos nietos y una nieta, y ahora la canción es más porque… una nieta, una nieta… soy el abuelo de una niña”, manifestó con énfasis. “Yo veo el mundo como está. Me lo imagino cuando ella sea teenager. Obviamente, entran estos temores automáticos en la vida de un hombre con conciencia, y yo creo que esa es la que más proyecta, a lo último mío, porque lo demás se basa en la vida como tal. Pero ya he corrido bastante en la vida, por lo tanto, las demás son canciones de cosas que ya yo he corrido”.

El tema Sábado 14 le da continuidad al clásico Viernes 13, que popularizó a finales de la década de los 80 como parte de su álbum La recta final. “Dios me hizo artista y Él sabe que yo necesito hacer arte y ahí está incluido mi fe, pero está incluido mi jocosidad también, lo que se me ocurre en que yo pueda entretener, porque esto es un negocio de música también y yo vivo de él, y la gente espera de mí también una historia con jocosidad porque lo he hecho. Por eso es que en este álbum está Sábado 14, que es al otro día de Viernes 13″, afirmó Vico C, quien comenzará su Pánico Tour el 17 de junio en Cali, Colombia.