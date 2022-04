La carrera del cantante Víctor Manuelle siempre ha navegado en dos aguas: De un lado, la base salsera que lo acogió desde que formaba parte de la orquesta de Don Perignon y más adelante como solista, y del otro lado, la salsa moderna que él representaba desde el inicio de la década de 1990. De ahí que se le conozca como “El Sonero de la Juventud”, título que espera llevar por “bastantes años” más.

Para armonizar esa dualidad que representa su personalidad musical, el artista presenta su vigésima tercera producción discográfica, “Lado A, Lado B”, bajo el sello Sony Music. El “Lado A” recoge el sonido de la salsa moderna, movida por los estilos pop-urbano, y el “Lado B” recoge la base de la salsa tradicional que lo formó en el género tropical y que, aseguró este lunes en conferencia de prensa, no dejará jamás.

PUBLICIDAD

“Nunca he querido abandonar mi género. Si hay alguien que es defensor de este género, soy yo, que llevo a capa y espada por más de 27 o 28 años luchando”, apuntó. El galardonado artista y productor, comoquiera, reconoce que la fórmula que ha perseguido en los últimos 10 a 15 años, colaborando con importantes figuras de la música urbana, le ha permitido mantenerse vigente entre la audiencia joven que trae consigo “otro lenguaje, otro oído, otra influencia”.

Este nuevo proyecto, precisamente, nace en el mercado con una colaboración con el rapero Miky Woodz y el fallecido salsero Marvin Santiago (1947-2004), en una intervención especial, titulada Vamo’ a ver si el gas pela. En el mismo “Lado B” incluye también una colaboración con la exponente urbana Farina en el tema Besito suave.

Víctor Manuelle no quiso establecer que esta combinación de estilos, entre lo moderno y lo clásico, es la ideal para que su género prevalezca frente a las tendencias musicales, no obstante, admitió que a él le ha funcionado.

“No quiero darme el mérito de que estoy haciendo la fórmula que es, pero a través de los años, todos sabemos que los movimientos los crea la juventud”, expresó reconociendo el origen de la salsa de Nueva York por voces latinas jóvenes entre las décadas de 1960 y 1970. “Creo que tenemos que estar bien pendientes hacia dónde se mueve el oído de esa juventud”, sostuvo desde el Música, Bar & Lounge.

“Tengo un público base que no pienso abandonar nunca y que me ha permitido en estos últimos años desde un ‘Ella lo que quiere es salsa’ con Jowell & Randy, y aceptarlo, y de momento un ‘Víctimas los dos’ con La India, y he podido hacer ese movimiento híbrido y a mí me lo han aceptado”, reiteró.

PUBLICIDAD

Si Andy (Montañez) es ‘El Niño de Trastalleres’, e Ismael Miranda es ‘El Niño Bonito’ todavía, creo que a mí me quedan bastante años como ‘El Sonero de la Juventud’, aunque ya me siento raro cuando me lo dicen” - Víctor Manuelle, cantante y productor

El “Lado B” de este álbum se hizo con el interés de complacer al llamado “salsero de la mata”. Se grabó en cinta de dos pulgadas, con piano de cola, cuerdas en vivo, “y todos los estilos instrumentales de la época de los 70 y 80, cuando retumbaba la salsa gorda”, según detalla el comunicado de prensa.

En ese lado destacan las colaboraciones de los salseros Luis Perico Ortiz, José “Lenny” Prieto y Sammy García.

El resultado logrado es una “pieza de colección”, aseguró la voz protagonista, quien defenderá este nuevo repertorio durante este año y posiblemente antes que se asome el 2023, presentará un concierto masivo en la Isla, además de sus presentaciones en las próximas ediciones del Día Nacional de la Zalsa en Orlando y Puerto Rico.

Encantado con “Tu cara me suena”

Víctor Manuelle forma parte de la segunda temporada de la competencia de talento “Tu cara me suena”, de la cadena Univisión, experiencia que parece gustarle más de lo que imaginó.

“Ha sido increíble tener la oportunidad”, compartió. “La parte más dificil es estar evaluando a compañeros con una trayectoria y un talento increíble, pero ellos están bien claros del concepto del programa, a ninguno se le está juzgando por sus carreras. Todos tienen su talento, es la imitación de cada semana”.

De los puertorriqueños Michael Stuart y Christian Daniel destacó que “están sacando la cara de una manera brutal”.

Celebró, asimismo, lo “lindísimos” que son sus compañeros de panel, Angélica Vale, Eden Muñoz y Charytin Goyco, y el compañerismo entre los participantes.

PUBLICIDAD

Este compromiso lo mantiene fuera del hogar de jueves a domingo, ausencia en la que ahora maneja su sentimiento de nostalgia al despedirse de su nieta Dylara Valentina. “Esta nena te llena de vida y espíritu la casa. Lo que ha dado en la casa es una alegría increíble, una forma diferente de ver la vida. Aunque uno tiene hijos, los nietos son otra cosa”.

El álbum “Lado A, Lado B” estará disponible desde este viernes, 29 de abril.