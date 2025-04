Ante la incertidumbre de los tiempos actuales y su perspectiva de vida al vivir nuevas facetas como hombre de familia, llevar un mensaje de esperanza a través de la salsa se convirtió en su máxima prioridad.

A días para la Semana Santa, el cantante Victor Manuelle abraza su fe para lanzar el nuevo video musical “Si volviera Jesús”, una canción que muestra cómo sería tratado el Hijo de Dios si volviera a una sociedad donde la indiferencia, la violencia y el menosprecio a lo diferente son la orden del día.

Con la ayuda del experto en inteligencia artificial Isak ATOM, el “Sonero de la Juventud” estrena su más reciente proyecto con el que apuesta una vez más a la música cristiana, dejando claro que su intención no es imponer una creencia religiosa, sino fortalecer la espiritualidad de cada individuo.

“Esta es una canción hipotética, porque como estamos viviendo estos tiempos, si Jesús regresara entiendo que esos sucesos que se ven en el video son los que le ocurrirían, aunque luego lo vemos como dice en la Biblia, que vendrá de las alturas y que todo ojo lo verá”, compartió el artista en entrevista con Primera Hora, exponiendo que el público verá al Mesías enfrentando un sinnúmeros de escenarios y desafíos antes de descender de los cielos.

“Estamos envueltos en la tecnología, estamos envueltos en las cosas que suceden, no solo aquí en Puerto Rico, sino en el mundo entero; el colapso de la salud mental, todo lo que estamos hablando yo creo que son temas necesarios. Y llega un momento de tu carrera que luego de muchos años te dices: ‘¿sabes qué? Puedo llevar otro tipo de mensaje’“, aseguró el intérprete. “Esta es una canción que puede traer controversia también, todos los temas que tienen que ver con la fe o la religión, pues se generan distintos puntos de vista, pero yo creo que más que traer controversia quiero crear conciencia”, agregó.

El isabelino anhela que con su sencillo, que forma parte de su último álbum, “Retromántico”, el público aprecie su trabajo, que nace de un interés por ver un mundo con más unión y menos prejuicios.

“Esta es una oportunidad para mostrar que tengo fe, no es algo que quiero imponer, soy muy respuestuoso con las creencias de todo el mundo, pero no me da ningún tipo de vergüenza que la gente entienda que esta es mi forma de manifestar mi fe”, sostuvo.

“Si no eres creyente, y vamos a sustituir la imagen de Jesús, lo que ves en el video es lo que esta pasando en el mundo. Es la violencia que vivimos, la forma en la que nos estamos comportando en realidad no es la manera que debería de ser. Y los que tenemos esa base de fe tenemos la esperanza de que si hacemos las cosas como Dios manda... pero el que no tenga esa fe tiene que entender en la canción que el escenario no está como se supone que esté”, apuntaló.

El nuevo video de “Si volviera Jesús” estará disponible en YouTube.