Las pastillas para evitar los nietos no le funcionaron, por lo que al cantante Víctor Manuelle le resta disfrutar a plenitud el embarazo de su hija menor, y comenzar a visualizar en su próximo rol de abuelo.

El “Sonero de la Juventud” anunció el pasado abril que la menor de sus tres hijos, Yanishka, lo estrenará como abuelo. El nacimiento está previsto para diciembre.

“Me sorprendió la noticia de que voy a ser abuelo, porque estoy tomando pastillas para evitarlo, pero no me funcionó. Esas pastillas no se las recomiendo a nadie”, reaccionó con humor el artista en videoconferencia.

“Fue la noticia superalegre, no deja de ser impresionante, porque es la nena más chiquita, y dices, ‘Espérate, qué es esto, si esta es mi bebé, y ya me van a hacer abuelo'. Está pautado para diciembre y de por sí ha sido superchulo para la familia”, compartió.

El salsero, que hoy presenta una conmovedora versión de su tema “Algo le pasa a mi héroe”, recibió la noticia de la próxima llegada de su primer nieto durante esta cuarentena, experiencia que lo ha afianzado más con su núcleo familiar más cercano, integrado por su compañera, Frances Franco, y sus dos hijas, Kinaysha Mar y Yanishka. El varón, Víctor Manuelle, vive en Estados Unidos, y con él mantiene ahora una comunicación de adultos.

“Estoy más preocupado por todas las protestas que hay en Estados Unidos, que por la cuarentena. ¿Hasta dónde estamos llegando como humanidad? La cuarentena fue una pausa, un aviso para que nosotros nos reubicáramos, para que viéramos cuáles son las cosas importantes en la vida”, dijo.

“Lo otro sí me tiene bien preocupado, que la humanidad esté tan desesperada, y haciendo las cosas que está haciendo para dejarse sentir, eso sí me preocupa para el nieto que estoy esperando. ¿Qué es lo que le espera?”, reflexionó.

Victor Manuelle se expresó en contra de cualquier expresión racista, no obstante, rechaza la violencia generada en el marco de algunas de las manifestaciones que levantó la muerte del afroamericano George Floyd en manos de un policía estadounidense.

“Estoy en contra del racismo increíblemente, pero estoy en contra de esas manifestaciones violentas, desvirtúan todo. Te hace hasta no querer apoyar más, porque que vayas a un sitio y lo destruyas, y que cojas a cualquier uniformado policía, que no tenga nada que ver con ese asunto y le caigas encima”, expuso.

“No estoy de acuerdo con cómo le quitaron la vida a ese ser humano, y que todavía haya racismo, pero las manifestaciones como se están llevando, eso me pone nervioso”.

Las segundas versiones también son buenas

El mito en la escena cinematográfica de que “segundas partes nunca fueron buenas”, se cae en la música. Al menos quedó demostrado con el trabajo de Víctor Manuelle al elevar a otro nivel su tema, “Algo le pasa a mi héroe”.

La versión original la publicó en el 2015 en tributo a su padre, Víctor Manuel Ruiz, quien murió hace dos años a causa de la enfermedad de alzheimer.

Este segundo acercamiento multiplica el sentimiento y la nostalgia al sumarle nuevos matices con la integración de Kany García, Gilberto Santa Rosa, Pedro Capó y Noel Schajris. El arreglo lo trabajó Frankie Suárez.

Regrabarla fue una idea que lo abrazó unos cinco días después de la fecha de cumpleaños de su progenitor, el 1 de junio. Seguido le hizo la invitación a sus compañeros y amigos en la música y con el material audiovisual de cada uno, “decidí irme a un estudio y crear una atmósfera bastante sobria, en blanco y negro, melancólica, donde hay un sinnúmero de televisores a mi alrededor de los años 70 y 80, televisores de tubo, y esas imágenes de los compañeros se van proyectando”.

El vídeo dirigido por Giovanni González en colaboración con Marko Gavela estrenará mañana, jueves, a las 10:30 pm., en los principales canales de televisión local.

“Es una forma de reconectarme de nuevo y que la gente entienda que el compromiso que tengo con el alzheimer, no ha parado. Estamos viendo qué es lo que vamos a hacer esto año, y con esto lo vamos a comenzar, con este regalo a los padres”.

Prontamente el intérprete de “Boogaloo Supreme” pudiera anunciar otro concierto virtual, más un álbum inédito.