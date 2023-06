Ya cuando el mes de enero del 2023 vio pasar su mitad de vida y las llamadas octavitas morían en la raya, el grupo de trabajo del salsero boricua Víctor Manuelle comenzó a recordarle al veterano cantante lo especial del año en curso.

Y más que eso. Le sugerían que había que celebrar en grande, con tal vez una gira internacional, pero sobre todo con un buen concierto masivo en Puerto Rico los 30 años de carrera del llamado ‘Sonero de la Juventud”.

Un “no” rotundo salió de inmediato de la boca del cantante. Y ahí pareció morir el tema.

Pero, su grupo de trabajo, ese que le ha demostrado una súper lealtad a través de los años, iniciado el mes de febrero, volvió a la carga otra vez. Esta vez la idea o el proyecto ‘se vendió’ con argumentos precisos y detalles justificados. Después de todo no siempre un salsero, solista, cumple tres décadas de actividad continua. Con vigencia local e internacional. Y Víctor Manuelle era y es uno de esos pocos casos.

PUBLICIDAD

Pero, cosa rara en el cantante que siempre ha sido de tomar riesgos en su carrera y de enfrentar aventuras musicales,… no es que sintiera miedo a manejar una actividad masiva, lo que le llenaba de ‘terror’ era hablar de esa presentación en Puerto Rico. Que la gente no respondiera a su llamado para verlo cantar en un concierto. Eso le perturbaba el sueño, según explicó en reiteradas entrevistas estas pasadas semanas, como parte de las actividades promocionales previo al espectáculo de ayer sábado en la noche.

Sabemos que sobran los casos de artistas ‘que no son profetas en su tierra’.

“Tengo ganas…”, al parecer le dijo el salsero a su grupo de trabajo, pero de inmediato dejó claro que le preocupaban las cosas y asuntos que estaban pasando con el género salsero, no solo en Puerto Rico, sino en muchos escenarios internacionales, en donde cómo que no estaban ocurriendo conciertos masivos. Destacó el impacto de los cantantes urbanos, a nivel local e internacionalmente, que se estaban quedando con ‘el canto’ y subrayó que había mucho en juego con eso de hacer un concierto en la Isla. Como que era arriesgado.

Su grupo de trabajo insistió. Y entonces Víctor Manuell superó “el nudo en la garganta, y el alma hecha pedazos…”, y le respondió a su gente, que perfecto. Qué irían pa’ encima. Qué planificaran el concierto en Puerto Rico, pero que “había que poner el alma…completita”.

El salsero fue claro. Había que trabajar en la presentación de un concierto de la A hasta la Z. Que no fuera nada orgánico. Que tuviera una razón de ser, con un buen libreto, un objetivo, que presentara un viaje de su carrera en estas pasadas tres décadas, que hubiese pantalla gigante, un buen escenario, bailarines, invitados, un buen espacio musical, buenas luces y demás cosas por el estilo. Que del resto, entre él y su orquesta, ‘los muchachos pimienta’ como él los llama, ellos se encargarían. Pero el concierto, sobre todo en Puerto Rico, no podía apuntar a ser un show ‘de Fiestas Patronales glorificado’, sino un evento de usted y tenga.

PUBLICIDAD

Obvio que el reto fue aceptado por su grupo de trabajo. Además, su gente sabía que en febrero del 2023, Víctor Manuelle sería objeto de un homenaje muy particular. El 23 de febrero y como parte de los Premios Internacionales Lo Nuestro, el cantante nacido en El Bronx, Nueva York, (1968), pero criado en el pueblo de Isabela, recibiría el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, por su carrera de 30 años.

Ese premio y reconocimiento, fue visto en vivo y a todo color por millones de televidentes latinos, en Estados Unidos y América Latina, a través de la cadena Televisa Univisión. El evento se llevó a cabo en Miami, (USA).

Allí, artistas y salseros de renombre, como su padrino Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves y Jerry Rivera, junto al salsero boricua y excorista de Víctor Manuelle, Norberto Vélez y al cantante y compositor argentino-mexicano, Noel Schajris, interpretaron temas que ha hecho famosos Víctor Manuelle.

Premio Lo Nuestro fue creado en 1989 y son el reconocimiento más antiguo hoy día en la historia de la música latina, en donde se reconoce a los grandes artistas de habla hispana.

Antes que Víctor Manuelle, algunos ganadores del Premio Trayectoria fueron Celia Cruz, Plácido Domingo, José José, Julio Iglesias, Juan Luis Guerra, Emanuelle, Thalia, Gloria Trevi, Marco Antonio Solís, Romeo Santos, Daddy Yankee, Shakira, Juanes, Carlos Vives, Vicente Fernández, Alejandro Sanz, Marc Anthony, entre otros.

Pues nada, en esa casta aparece el boricua Víctor Manuel Ruiz Velázquez. Casi na’.

Entonces allí, en pleno homenaje, tan pronto le tocó hablar ante el público, Víctor Manuelle, la dejó caer bien duro. Anunció ‘su nueva vuelta’, su concierto de celebración de 30 años de carrera en Puerto Rico en el Coliseo Jose Miguel Agrelot (El Choli) en San Juan, para la fecha del sábado 3 de junio del 2023.

PUBLICIDAD

“Y lo vamos a celebrar en El Choli…Al Choli, hay que ponerle un poquito de salsa”, dijo un tanto emocionado.

Y la respuesta del público puertorriqueño, sus fans, miles de ellos adolescentes y entrando a edad juvenil para el 1993 cuando Víctor Manuelle debutó como solista luego de haber trabajado inicialmente como cantante de la orquesta de Don Perignon, fue una muy positiva.

La venta de boletos se disparó. El Choli se llenó y se tuvo que hacer lo inevitable, como de ordinario pasa en estos casos, se abrió una nueva función, para hoy domingo 4 de junio. Muy pocos salseros, pero muy pocos, pueden hoy día tocar en dos funciones seguidas, todo vendido, en el José Miguel Agrelot. De eso se trata. Es claro que Víctor Manuelle sigue vigente y más.

Ocho años sin tocar en un evento masivo en Puerto Rico. Pues sepa que Víctor Manuelle estuvo muy activo en los medios, las pasadas semanas, haciendo una sólida campaña promocional para ayudar a ‘vender’ sus conciertos. Eso es importante también. Además, como asunto personal, la Cámara y el Senado de Puerto Rico, le rindieron un reconocimiento por su trayectoria.

Víctor Manuelle anoche estuvo de plácemes y se reencontró con su gente, en un concierto que fue un lujo. Tal y como él lo había requerido a su grupo de trabajo.

Una escenografía brutal, bailarines bien ensayados y con coreografías de alto nivel, luces, pantalla gigantesca, fuegos artificiales, una orquesta compuesta por tres trompetas, un trombón y un saxofón barítono, y percusión de primer orden, que sonó impecable bajo la dirección de Juan Picorelli y un coro afinado con el experimentado David Carrero y Tanya Aponte, hizo que el eterno ‘sonero de la juventud’ se luciera ante un público que llenó el venue y que no paró de cantar los 25 temas que tuvo en agenda Víctor Manuelle.

PUBLICIDAD

Si el cantante isabelino hubiese querido, podría haber hecho un espectáculo de 29 súper éxitos de su carrera, sumando a una canción solitaria,- cualquiera otra que ya haya grabado-, en El Choli para celebrar este evento de 30 años de carrera, con 30 canciones.

Y es que son 29 los temas que llegaron número 1 en la revista Billboard como artista del género Tropical, lo que lo convierte a él, en el artista tropical con más temas número uno en la historia. También ha vendido millones de discos. Ha grabado sobre 20 discos de larga duración de estudio y participado en muchas grabaciones más.

La noche del sábado, y a través de un libreto depurado, Víctor Manuelle llevó por un viaje en avión a su fanaticada para que se gozaran puntos y escenarios importantes de su carrera. La línea aérea, ¿pués cual más?. VM-30 Airlines.

Luego de una intro por parte de la orquesta, el viaje musical inició en Puerto Rico con los temas, Ella lo que quiere es salsa, que grabara hace una década con Julio Voltio, Jowell y Randy. Le siguió el tema Tú Volverás (Los Terrícolas) y Así es la mujer. Entonces vino un saludo al público por parte del cantante y cerró con el tema Pensamiento y palabra, que en la Isla diera a conocer Wilkins. El público, desde el minuto uno, no dejó sólo al cantante. Lo acompañó en las letras y en el coro, mientras éste soneaba a gusto y gana.

“Buenas noches Puerto Rico. Mi padre (Víctor Manuel Ruiz), me dejó un mensaje claro en la vida. Me decía que si me iba a distinguir por algo, que ese algo fuera tú disciplina”, destacó el cantante, para dejar claro que esa es su punta de lanza en tres décadas de trayectoria. Ademaá, “Mis premios mayores en mi carrera, son mi familia y sus aplausos (del público)”, señaló.

PUBLICIDAD

El desamor, la infidelidad, la lealtad, el despecho, la familia, el amor a la Patria, amor a los amigos, la esperanza, la fe, entre otros, son la temática en general del cantante, quien de paso también es compositor de gran nivel y probado, y hace carrera además como productor de artistas. Hay que recordar que trabajó en la película El Cantante con Marc Anthony y Jennifer López, en donde cantó el tema de Rubén Blades, El Cantante, que hiciera famoso Héctor Lavoe. En realidad Víctor Manuelle es un artista de molde ejemplar.

La segunda parada del viaje, en donde se mostraba en el escenario una especie de cabina con dos azafatas al frente y era desde donde salía el cantante, llevó al público hasta Colombia. En la pantalla hubo imágenes de Cali, Colombia.

Fue el primer viaje que hizo Víctor Manuelle, en 1993, fuera de Puerto Rico, como cantante profesional. Un muy atinado y especial solo de trombón ejecutado por Darnell Febres, dio paso al tema Apiádate de mí, y luego al tema Pero Dile. Inmediatamente Víctor Manuelle pidió que para el siguiente tema, Tengo Ganas, pusieran la letra en la pantalla, para que público pudiera cantar la canción y no se olvidara la letra y de inmediato, presentó a Tito Nieves, quien el 23 de febrero pasado en el homenaje al salsero isabelino en Premio Lo Nuestro, se le olvidó la letra de este tema y fue víctima de un sinnúmero de bromas por parte de sus pares.

La gente gozó de lo lindo con el dúo de Tito y Víctor y luego Nieves cantó el tema Fabricando fantasías, uno de los favoritos de Víctor Manuelle y que es parte del exquisito repertorio de Nieves. El viaje a Colombia terminó con el tema Si tú me besas.

PUBLICIDAD

Luego vino el viaje a Perú, segundo país en donde cantó Víctor Manuelle, y aquí destacaron los temas Como una estrella, El Aguila, Víctima las dos, en donde la salsera boricua, India, acompañó a Víctor Manuel, a través de una grabación en video. Terminó el viaje con el tema Esta noche te conviene.

Luego el avión y el viaje siguieron por México, con los temas Me da lo mismo, Hay que poner el alma y acompañado por un Mariachi, Víctor Manuelle le rindió un homenaje al país azteca.

El fuerte de Víctor Manuelle es la salsa, Punto. Pero, en su travesía de 30 años, qué no ha hecho éste artista. Se ha ido atemperando con el tiempo a muchos estilos y géneros, a través de colaboraciones, con otros salseros y con artistas urbanos.

Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, India, Brenda K. Starr, con Eddie Palmieri, Ramón Rodríguez, con urbanos como Daddy Yankee, Bad Bunny, Tego, Yomo, Don Omar, Julio Voltio, Wisin y Yandel, Nicky Jam, Farruko, Mickey Woods, y siga sumando, están en esa lista. Así es que Víctor Manuelle ha sonado por años y sigue vendiendo música. Se reinventa.

Por lo tanto, no todo el público en el concierto sabatino, era salsero de la mata. También asistieron los que gustan ver y oir a Víctor Manuelle cantar baladas, boleros, hasta toques de bachata, vallenato, reguettón de la vieja escuela y música urbana.

Antes del viaje por Latinoamérica, Víctor Manuell se reafirmó en su compromiso con la Fundación Frente al Alzheimer y en la pantalla se presentó un emotivo video de pacientes y cuidadores. El salsero recordó que su héroe en vida, su padre, sufrió de esta enfermedad. En este viaje Víctor Manuelle también homenajeó a su fenecido hermano Héctor Gustavo con el tema de José José, Lo que un día fue no será, a su vez con el tema Devuélveme un te amo, Víctor Manuell, el abuelo, se desbordó en cariños hacia su nieta Dylara Valentina, a quien le compuso esta canción. La niña estuvo presente en el concierto junto a su bisabuela Doña Jenny.

PUBLICIDAD

La jornada de Latinomérica y el concierto mismo tuvo su clímax cuando Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle cantaron el tema Carnaval, que hiciera famosa Celia Cruz. Este es un tema que el salsero nunca ha grabado, pero lo tiene como parte de su repertorio. Cuando llegó el coro de la canción, Gilberto y Víctor, se fueron en un mano a mano de elogios entre soneos y soneos que puso al público a delirar y a aplaudir. Y sepan que hay salseros, los que sí están en peligro de extinción son los soneros.

El viaje siguió con su paso por los escenarios que en sus inicios de Víctor Manuelle por Estados Unidos y aquí se destacaron los temas Dile a ella, Que habría sido de mi, Todo quedó, quedó y He tratado, que sirvió como falsa salida del cantante del escenario, como para dar fin a la velada musical.

Así las cosas, Víctor Manuell regresó al escenario, y el viaje finalizó en Puerto Rico, -desde donde salió el salsero en 1993-, con los temas Homenaje P. R y terminó con Que suenen los tambores.

Hoy domingo el segundo concierto de Víctor Manuelle está pautado para las 7:30 de la noche en el José Miguel Agrelot. Luego de esto el salsero boricua saldrá al exterior a cumplir con venidero compromisos, tanto en Estados Unidos, como en Latinoamérica.