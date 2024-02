Si alguna vez imaginó escuchar al salsero Víctor Manuelle junto al fenecido Frankie Ruiz, solo tiene que buscar el tema “Otra noche más” que lanzó el intérprete isabelino.

Víctor Manuelle sorprendió al público y a la industria musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Otra noche más”, en el que, gracias a la tecnología, se une al ícono salsero Frankie Ruiz, con la integración de fragmentos del tema “Deseándote” (1989).

“Para mí haber logrado está colaboración es un sueño, a cualquier cantante del género de la salsa le hubiese encantado hacer una canción con Frankie Ruiz. Al no estar físicamente con nosotros, escuchar su voz hace que para mí el tema sea más nostálgico y sentimental, cada vez que la oigo me emociono mucho. Gracias a la tecnología y el modernismo, pudimos lograr algo que parecía imposible”, comentó el también productor y compositor.

“Otra noche más”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, es el primer sencillo del próximo disco de Víctor Manuelle que llevará por nombre “Retromántico”. El tema fue compuesto por el isabelino y cuenta con el arreglo musical de Junito Dávila, lo que resultó en la combinación perfecta para emular el sonido que caracteriza la salsa romántica de los 90.

“Me tuve que romper la cabeza escribiendo una canción que tuviera la temática y permitiera que la melodía fluyera para que en la parte que entra la voz de Frankie, con el gancho de uno de sus temas más emblemáticos y mi favorito, pareciera una misma canción. Yo entiendo que se logró”, añadió el cantante.

El video de “Otra noche más” fue filmado en Medellín y narra la historia de dos personas que ya no están juntas, pero que aun se extrañan y se desean, aunque ambos están en otra relación.

“Mi mayor reto para grabar el video era el poder integrar la participación de Frankie y que tuviera sentido. Es ahí que se me ocurre la idea de que, mientras se muestra la tristeza que me causa extrañar a la mujer que deseo, encuentro un VHS que tiene éxitos de la salsa romántica y me sorprende cuando veo a Frankie cantando ‘Deseándote’”, explicó Víctor Manuelle.

“El patrimonio y la familia de Frankie Ruiz tiene el honor de apoyar y ser parte del nuevo lanzamiento de Víctor Manuelle del tema ‘Otra noche más’ en colaboración con el legado dejado por Frankie Ruiz. Ver que la música de Frankie Ruiz sigue inspirando nuevas canciones es increíble”, expresó, por su parte, Frankie Ruiz, Jr.

Simultáneamente con este lanzamiento, Víctor Manuelle presentando su gira de conciertos, “Retromántico”, que lo llevará por varias ciudades de Latinoamérica y los Estados Unidos.