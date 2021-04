Quiso que la ceremonia de la boda se diera en secreto, y lo logró, incluso para el conocimiento de la gran mayoría de los invitados.

El cantante Víctor Manuelle repasa con una amplia sonrisa cómo decidió aprovechar el cumpleaños número 75 de su madre, Jenny, como motivo para congregar al grupo de invitados al evento nupcial que se dio en enero, y que contó con una cantidad limitada de allegados teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia del COVID-19.

“Lo hicimos de una manera secreta. Muchos de la familia y personas cercanas no lo sabían”, reveló complacido a Primera Hora en un encuentro por videollamada para hablar del estreno mañana jueves del vídeo musical de Víctimas las dos, tema que interpreta a dúo con la cantante India.

“Pude tomar a todo el mundo por el pelo y decirles que iban al cumpleaños de mi mamá, que como motivo por favor se vistieran de negro, elegantes, porque quería sorprenderla porque eran sus 75, que lo celebramos también ahí”.

Sobre la oportunidad de difundir la noticia, compartió cuánto anhelaba ser él quien revelara a sus seguidores la primicia de su enlace con Frances Franco.

“Siempre decía ‘yo quiero yo decirlo, que no se le cuele a nadie, que no digan, ‘mira, nos enteramos’, no, yo lo voy a decir’, y pudimos hacerlo”, celebró entre risas el artista, quien confesó que la decisión de contraer matrimonio fue de último momento.

“Nosotros llevamos 13 años de convivencia, bajo una rutina de trabajo espectacular, de aviones, de ensayos, de presentaciones. Ella en su parte profesional (relaciones públicas) para arriba y para abajo. De momento, nos encierran (por la pandemia). Estamos todos los días juntos mirándonos las caras, y le dije ‘si nosotros hemos soportado esto, estamos ready de verdad’”, resaltó. “Tú levantarte todos los días con la persona sin hacer nada, sin trabajar. Digo que a nosotros nos ayudó muchísimo”.

El intérprete, a su vez, reflexionó sobre lo que ha contribuido a fortalecer sus lazos sentimentales con el paso del tiempo.

“Te vas dando cuenta en el camino”, analizó pensativo. “Esa persona te llama la atención. Te enamoras de una personalidad y lo que nos damos cuenta es que quizás las cosas, los choques que podamos tener por las diferencias, uno sabe que puede vivir con ellas a través de los años”, observa.

“Por lo que nosotros peleamos es por lo mismo que pelea cualquier pareja. Yo soy un desorganizado. Ella es obsesiva compulsiva. Que si el reguero, que si las medias, que si las tiraste…, cosas que tú dices ‘ya eso lo sabemos manejar’”, enumeró, y añadió que la madurez es otro aspecto que ha sido clave para su relación.

“Esa pasión al principio, que es pasión, que tú dices que se va acabando, en mi caso se va a sustituyendo y le vas poniendo importancia a las cosas de mayor peso. Ya tenemos muchos sueños y muchas metas que cumplimos juntos”.

Por otro lado, la pandemia también ha permitido al salsero mayor tiempo para disfrutar su faceta de abuelo de Dylara Valentina, quien nació en diciembre. Sin embargo, confiesa sentir cierta inquietud cuando su carrera artística retome la agenda ocupada de antes.

“La niña (su hija Yanishka) pasó el embarazo aquí en la casa. Nace y tiene su cuarto aquí en la casa. No es lo mismo que yo estoy esperando que me traigan a la nena y la voy a ver, sino que abro la puerta, y me meto y me la llevo para mi cuarto. Duerme conmigo un ratito, la siesta, y me meto en la cama de la nena cuando está con ella y me meto en el medio, esa es la parte positiva que me dio la pandemia, disfrutar la etapa de abuelo primerizo. Estos cuatro meses han sido increíbles”, agradeció.

“Pero por otro, lado estoy súperasustado de cuando se abra todo y que vuelva a la normalidad porque ya me acostumbré a estar ahí”, confesó el artista, quien es todo sonrisas cuando describe la personalidad de la pequeña.

“Es una chispa. Es toda energía. Desde que es bebecita no la puedes cargar sin ponerle la mano en la espalda, se te tira para atrás. Es bien activa, a las millas, mucho más adelantada de sus meses porque el pediatra cada vez que la ve lo dice”.

Tendrá lo que merece

El salsero mostró gran entusiasmo sobre el lanzamiento mañana a las 6:00 de la tarde del vídeo musical del sencillo Víctimas las dos, tema que estrenó en febrero, y cuya letra plantea el reclamo de una mujer que descubre que su pareja tiene una doble vida en el amor, y que ninguna sabía de la existencia de la otra. El clip se estrenará en el canal de Víctor Manuelle en YouTube, con una antesala a las 5:30 p.m. en la que el cantante compartirá anécdotas y otros detalles sobre la experiencia de grabación.

“Es una película en todos los aspectos”, dijo sobre el contenido del visual, que se rodó en Miami, Florida. “La parte fílmica es espectacular, 25 bailarines que están en un restaurante, que no están haciendo una coreografía por bailar salsa, sino que es una pieza teatral donde ellos se van uniendo a todo este drama que está sucediendo cuando la India me sorprende y me confronta”.

La actriz venezolana Scarlet Ortiz se suma como talento a la producción. “Es la persona que hace de la otra víctima. Le dio una caracterización increíble al video”, resaltó el “Sonero de la juventud”, y adelantó que presenta una trama interesante.

“Tiene tensión. Las personas de mi confianza que han visto el video me dicen ‘tú sabes que estoy asustado, metido en la confrontación de la India, que es bien agresiva’, y al final del video yo me llevo mi merecido (ríe), que es el deseo de toda mujer, de que ‘me gustaría cogerlo con las manos en la masa’, y se dan gusto porque las dos literalmente me ponen en mi sitio”.

Si bien los intérpretes se conocen hace años, se trata de la primera vez que cantan a dúo un tema oficial.

“Era algo que quería hacer hace mucho tiempo, de su parte también, porque lo habíamos expresado en muchas ocasiones”, mencionó. “Tenía que hacer el tema con la fuerza interpretativa de la India, de la forma en que siempre trata los temas hacia los hombres, los caballeros, que son temas fuertes. Creo que esta canción llena los requisitos. Gracias a Dios estamos ocupando los primeros lugares”, afirmó sobre el tema que compuso junto con Juan José Hernández, y que es un adelanto del álbum que contempla lanzar para el verano.