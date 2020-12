Mucho o poco, Víctor Santiago es uno de esos talentos que ha podido recopilar experiencias artísticas en el teatro, la televisión y la música.

Se le ha visto como actor, conductor de programas de entretenimiento y cantante, inclusive desde que aspiraba a ubicar su nombre en el terreno musical a través de la desaparecida competencia “Objetivo fama”.

De todos los sombreros que ha podido probar, definitivamente se queda con la música, arte que ha comenzado a explor con mayor dedicación desde la etapa de la composición.

“Me disfruto el proceso desde que estoy en el sofá de la casa componiendo; me disfruto todas las etapas que conlleva una canción o crearla. No me veo haciendo nada más”, afirmó el villalbeño.

La complicidad que le permite la música, de defenderla desde ese periodo de gestación, sostuvo, es lo que más le complace como artista. “En el teatro es hermoso poder personificar y crear a alguien, aquí tengo que decir lo que quiero decir. La música es mía”.

Su más reciente sencillo, “Déjate llevar” lo escribió en el 2012 con la intención de entregársela al cantautor Sie7e, lo que no pudo ser. Desde entonces la tuvo guardada y el pasado mes la hizo completamente suya con una base rítmica de bachata y algún matiz de reggae.

“Siempre he escrito las canciones y de momento uno dice, ‘Esta es para mí’, ‘Esta no la cantaría yo’,’Esta la quiero para Fulano’, pero en este caso, aunque no la hice pensando en mí, sí tiene mucho mío. Me puedo dejar llevar por la canción, y cuando vi que funciona tan bien en el género de la bachata, dije, ‘Me encanta’”, detalló.

El tema lo acompaña con un trabajo audiovisual grabado en exteriores, con hermosas vistas de la zona oeste de la Isla, y teniendo, por primera vez, como modelo -además de creativa-, a su esposa, la presentadora y motivadora Yizette Cifredo.

“Nosotros nos llevamos superbien, nos entendemos muy bien, tanto en lo profesional como en lo personal y se hace fácil. Además de su creatividad, porque ella está aportando, ella ayuda mucho en todo lo que tiene que ver con la pre producción, la producción y la post producción, está bien inmersa en el proyecto, así que nos llevamos bien en ese aspecto”, dijo.

El rol de compositor no lo está reservando exclusivamente para su repertorio, sino que poco a poco está ubicando sus letras en las voces de otros intérpretes y agrupaciones. Mencionó que ya le han grabado algunos temas el grupo N’Klabe, el trovador Julio César Sanabria, el cantante Gerardo Rivas en su reciente debut como solista, y próximamente Luva.

En términos de géneros, el padre de una niña prefiere mantenerse abierto a las fusiones.

“Simplemente hago música para el que la quiera escuchar, para el que me quiera apoyar, para el que la sienta y la quiera disfrutar conmigo, por ahí nos vamos todos”, afirmó.

Para el próximo año 2021 continuará presentando temas que ya tiene grabados, de forma individual.