La vocalista guayamesa Victoria Sanabria lamentó el deceso de la también trovadora y compositora Luz Celenia Tirado, quien murió a sus 93 años el pasado lunes por condiciones relacionadas a su edad.

“Su muerte me entristece mucho por el cariño y la admiración que siempre le he tenido. Fue dulce conmigo, en nuestros encuentros solíamos tener conversaciones muy gratas, no solo de la música, sino de otros temas. Luz Celenia era una gran compositora, muchos de los éxitos de Odilio González los compuso élla”, manifestó Sanabria.

“Como mujer trovadora me identifiqué con élla, por qur a ambas Papa Dios nos regaló el talento de la composición e interpretación de la décima, el bolero y la plena”, añadió.

Victoria destacó el legado de “La Dama de la Trova”.

“Nos deja una semilla a la nueva generación que amamos la música de trova que es incalculable, porque ha sido una de las más reconocidas exponentes del folclor puertorriqueño. Su aportación trasciende de generación en generación, fue maestra en una escuela de niños trovadores en Mayaguez; muchos estudiantes tuvieron a una maestra grande con Luz Celenia Tirado”, sostuvo.

Sanabria llegó a compatir tarima con la extinta cantante.

“Coincidí con élla en un junte de mujeres trovadoras en el 2001, yo me iniciaba con mi grupo musical. Fue una experiencia maravillosa. Me encantó su décima ‘Ver la Isla flotar sobre el Caribe’. Tenía una voz sonora inconfundible”, recordó.

Con la desaparición física de Luz Celenia Tirado, “La Jibarita de Las Lomas”, antecedida en su partida por sus homólogas Ernestina Reyes, ”La Calandría”; Priscilla Flores, “La Alondra de San Lorenzo; e Irma Rodríguez Rivera, viuda de Ramito, “La Jibarita de Salinas”, se rompe el último eslabón de cuatro mujeres trovadoras de una generación que con su décima enaltecieron la música campesina nacional.

El velorio de Luz Celenia Tirado será mañana jueves en la Funeraria Avilés de San Germán a partir del mediodía. El sepelio será el viernes en el cementerio Porta Coeli.