Se acerca la hora y las expectativas crecen sobre el show de medio tiempo en el Super Bowl.

Shakira y Jennifer López han prometido una fiesta latina en el Hard Rock Stadium de Miami donde será el juego entre San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs.

El Daily Mail publicó un vídeo desde las afueras del estadio en el que se escuchan varias canciones de las artistas en los ensayos.

Entre estas se encuentran fragmentos de los éxitos de Jennifer López como On the floor, Waiting for tonight, Let’s get loud y Jenny from de block. Por parte de Shakira se escuhó, She Wolf, Whenever, Wherever, Hips don’t lie y Waka Waka.