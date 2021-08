El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona decidió dar una serenata sorpresa en una estación del tren en Nueva York. Llevando solo su guitarra y sentado en una silla, el artista con más de 30 años de carrera, pensó que sería un gran momento para conectar con su fanaticada, sin embargo fue todo lo contrario, nadie lo reconoció.

A pesar de ser un artista reconocido internacionalmente y tener éxitos como “Mujeres”, “Si el norte fuera el sur”, “Dime que no” y “¿Por qué es tan cruel el amor?”, entre muchos otros, nadie se dio cuenta que era él quien estaba tocando y cantando sus melodías y fue totalmente ignorado.

Esa mala experiencia fue narrada por el mismo artista quien compartió un vídeo en su cuenta de Instagram y contó lo que allí vivió.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, escribió el artista en la mencionada red social.

Entre los cientos de comentarios que le escribieron sus fanáticos en su publicación resalta el de su hija, la actriz Adria Arjona quien le respondió “Como tú, solo un padre”.

Arjona anunció recientemente el lanzamiento de su nuevo disco titulado ‘Negro’, el cual contará con 14 canciones inéditas y saldría a la venta en octubre.