Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte se recupera de una caída que sufrió en pleno concierto en San Luis Potosí, México, como parte de la Feria Nacional Potosina 2025.

El cantante de 72 años tropezó y cayó a la orilla del escenario cuando se encontraba cantando; sin dejar de cantar y sin soltar del todo su acordeón, el intérprete se incorporó casi de inmediato, a pesar de que fue una caída fuerte.

Gente del staff y sus compañeros se acercaron para auxiliarlo; lo único que quedó en el suelo fue su sombrero, el cual fue levantado y puesto en medio de aplausos del público.

#VIDEO ¡Que trancazo, pero que talento! 😯



Vocalista de Los Tigres del Norte sufre caída en pleno show en la #Fenapo2025… pero saca el cobre ¡y sigue cantando! 🤠👏



📸 Redes Socialeshttps://t.co/qotECxHqaA pic.twitter.com/hWUJ8JC7Ix — El Universal San Luis Potosí (@ElUniversal_SLP) August 19, 2025

En redes sociales también aplaudieron la actitud de Jorge Hernández, por superar ese momento y por el show que ofreció la agrupación, lleno de sus temas más emblemáticos.

“Como todo tigre líder no se raja ante los golpes”. “eso si es un verdadero tigre, no se raja por más caídas que tenga no deja de cantar”. “Sin hacer berrinche y sin regañar gente. Impecable el señor @Jorge Hernandez por eso son quienes son”, se lee.

Los Tigres del Norte se encuentran en medio de una gira llamada “La Lotería”. La agrupación ha estado activa desde 1968, año en que se formó. Parte del éxito de los ganadores de siete premios Grammy y 12 Grammy Latinos radica en haberse consolidado como los cronistas del pueblo latinoamericano, que ha atravesado por la desigualdad, la narcoviolencia y la migración.