El cantautor colombiano Sebastián Yatra confía en que, una vez termine el aislamiento social por la pandemia del COVID-19, habrá un resurgir entre la humanidad.

Aislado en su natal Medellín, Colombia, el artista compartió que aún con lo compleja que es esta emergencia de salud, se mantiene ocupado junto con su familia. Una de las actividades que le está dejando gratas memorias es la lectura de cuentos infantiles que comparte en las noches a través de su Instagram.

“Estoy escribiendo, he estado grabando, con muchas, muchas cositas, y es como una oportunidad, un espacio para reconectarnos con nosotros mismos, y prepararnos para lo que sigue, que pensaría que viene un renacer después de todo esto”, expuso. “Nos ha hecho falta amor y estamos listos para que vuelva todo ese amor; tener la oportunidad de reconectarme con mis papás y con mis hermanos, eso es invaluable para mí”, continuó.

Yatra se expresó satisfecho con las medidas tomadas por el Gobierno de Colombia en el manejo de esta pandemia -hasta ayer se estimaban en 490 casos positivos en ese país-, pero cree que es necesario ser más riguroso. “Toca reforzar la cuarentena y que no haya tantas excepciones, sino que todos podamos y tengamos que cumplir eso, porque es la única manera de salvarnos. Yo me cuido y tú me cuidas. Tu vida depende de mí y mi vida depende de ti”, dijo.

No podemos ser irresponsables, tenemos muchas vidas en nuestras manos” -Sebastián Yatra, cantautor colombiano

Yatra, de 25 años, tuvo ayer un lanzamiento atípico de la nueva versión de la balada Falta amor, que por primera vez lo une al cantante Ricky Martin. Las entrevistas con la prensa local las hizo virtualmente a través de la plataforma Zoom y en la noche tendría un encuentro en Instagram con el boricua.

Compuesta en colaboración con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, el tema es parte del pasado álbum Fantasía, no obstante, decidió relanzarlo luego que Martin quiso acompañarlo en el tema y vídeo, dirigido por otro puertorriqueño, Carlos Pérez.

”Ricky no la había escuchado porque acababa de ser papá y me llama tres días antes de que salga el álbum, y me dice, ´hermano, acabo de escuchar la canción, dime por favor que todavía hay manera de que la hagamos juntos´, y yo cambié todo lo que pude (...) y decidimos más bien grabarla con Ricky, que la llevó a un próximo nivel”, contó.

Del vídeo, Yatra solo tuvo halagos. “El vídeo que hicimos, juro, es el mejor vídeo que he hecho en toda mi vida. Había trabajado con Carlos en un vídeo de Luis Fonsi y Nicky Jam, Date la vuelta, pero nunca en una canción propia, y creo que es de los mejores vídeos que ha hecho Carlos en toda su vida. Creo que está a la altura de Despacito como vídeo”.

El músico acompañará a Martin y Enrique Iglesias en una gira que viajará por Estados Unidos y Canadá a partir de septiembre. “Nosotros tenemos mucha fe de que se van a resolver estas cosas y vamos a poder hacer nuestra gira”.