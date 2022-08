El nombre de Villano Antillano sigue sonando cada día más fuera de Puerto Rico. La artista trans puertorriqueña, de 27 años de edad, es la protagonista de la portada de agosto de la revista Glamour, edición España, en la que también ofreció una entrevista.

“Villano Antillano y el verano más caliente” es el título del reportaje en el que, entre otras cosas, destaca que espera pronto llegue el día en que la vean no solo como referente trans sino como artista.

La portada digital de agosto de Glamour la protagoniza @villanomalandro , el fenómeno musical, social y estético que marcará este verano (y los siguientes) 🙌https://t.co/AFafPEpOoQ pic.twitter.com/3qP5mZiC5F — Glamour España (@GlamourSpain) August 1, 2022

“Ese sería el mundo ideal. Pero es algo que aún se debe puntualizar. Estamos tan lejos de que esté normalizado, estamos tan lejos de que las personas trans tengamos acceso a la misma vida que tiene el resto de la gente, tanto en un panorama médico, como de salud mental. Nunca he conocido una doctora trans; no llegamos a esos escaños, porque son ¡tantos los obstáculos en el camino! Son tantas cosas que aún no ‘se dan, y aún queda mucho para que podamos decir ‘es una rapera más’, que es lo que debería pasar y es el mundo al que yo aspiro”, dice.

El pasado jueves Villano Antillano fue una de las invitadas al concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. Su colaboración con Bizarrap, BZRP Music Sessions #51, cuenta con más de 78 millones de visualizaciones y la coloca en el Top Global de Spotify.

Reacciona Villana

Pese a que la novel rapera enalteció a la periodista que realizó la entrevista para la reconocida plataforma de moda española, Villana acudió a su cuenta de Twitter para denunciar que la imágenes que utilizó la publicación “no son fotos con las que esté cómoda”, asunto que alegó haber expresado con mucha antelación al medio.

“Es muy penoso, pues considero que habían fotos preciosas que no verán porque alguien decidió que estas eran las que iban a ser y yo me tenía que callar la boca y aceptar”, indicó la intérprete. “Alguien que no es cuir, no es trans y de seguro no entiende todas las intersecciones que mi identidad supone”.

“[Es] más penoso aún porque fue una linda entrevista y hablé del corazón, y el equipo detrás de ese shoot quizás no tenga nada que ver directamente con lo sucedido. Decido verbalizarlo porque me enerva el atropello y la falta de deseo de resolver el conflicto y/o hacerme sentir comoda”, agregó.

Entretanto, la exponente de “Muñeca” sostuvo que su reclamo “no es una cuestión de vanidad”, sino que llama la atención a medios que enaltecen a artistas trans, pero que no contemplan sus preocupaciones.

“Ni se me va a caer un canto porque ustedes vean esas imagenes. De hecho, si fuera así, me quedaba callada y evitaba el revuelo. Yo soy preciosa desde cualquier punto de vista y ni esta portada ni todas las que vendrán busca evidenciar o negar eso”, expresó.