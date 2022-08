El nombre de Villano Antillano sigue sonando cada día más fuera de Puerto Rico. La artista trans puertorriqueña, de 27 años de edad, es la protagonista de la portada de agosto de la revista Glamour, edición España, en la que también ofrece una entrevista.

“Villano Antillano y el verano más caliente” es el título del reportaje en el que, entre otras cosas, destaca que espera pronto llegue el día en que la vean no solo como referente trans sino como artista. “Ese sería el mundo ideal. Pero es algo que aún se debe puntualizar. Estamos tan lejos de que esté normalizado, estamos tan lejos de que las personas trans tengamos acceso a la misma vida que tiene el resto de la gente, tanto en un panorama médico, como de salud mental. Nunca he conocido una doctora trans; no llegamos a esos escaños, porque son ¡tantos los obstáculos en el camino! Son tantas cosas que aún no ‘se dan, y aún queda mucho para que podamos decir ‘es una rapera más’, que es lo que debería pasar y es el mundo al que yo aspiro”, dice.

El pasado jueves Villano Antillano fue una de las invitadas al concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. Su colaboración con Bizarrap, BZRP Music Sessions #51, cuenta con más de 78 millones de visualizaciones y la coloca en el Top Global de Spotify.