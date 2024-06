Casualidad o no, hoy se suman dos reinas: La que se coronará en el certamen Miss Universe Puerto Rico y la que ya se puso la corona, la rapera Villano Antillano, o “Miss Misogyny”.

Con este título la artista trans en el género urbano presenta un nuevo álbum, que incluye una colaboración con la rapera española Mala Rodríguez.

“Francamente no sé si están ready para tanto torque pero me da igual. I’m not gonna say too much rn, will let the record speak for itself”, compartió Villano Antillano poco antes del lanzamiento de este jueves.

“Gracias desde el fondo de mi corazón a @youngmvrtino por producir este álbum enterito conmigo, tu conocimiento y tu habilidad para escuchar y elevar son incomprensibles. Eres un genio. Gracias @malarodriguez por apostar a una chamaquita rebelde del campo de Puerto Rico, por recibirme con brazos abiertos y por regalarme el honor de tener una bomba de tema con una leyenda”, agregó en sus agradecimientos, que igualmente extendió a su colega en el rap, Nesi.

“¡Gracias @nesipr por esbaratar la pista en 300 cantos conmigo en uno de los palotes más dementes en la historia de la mujer puertorriqueña! Eres una mostra y una rapera sin igual, ¡ellos no estan READY pal junte de las MALOTAS!”, sostuvo.

‘Miss Misogyny’ realmente se siente como un segundo álbum. Es un salto inmenso hacia adelante para mí como artista y como humana. Punchline tras punchline. Excepcionalmente grandiosa” - Villano Antillano, rapera

El nuevo álbum, disponible en formato digital, sale al mercado bajo el sello La Buena Fortuna.