Ha pasado más de una década desde la primera vez que coincidieron con el rockero argentino Miguel Mateos en un escenario, pero todavía el recuerdo ilumina los semblantes del cantante Ignacio Peña y de miembros de la banda Vivanativa.

El momento marcó no solo una oportunidad de cantar con uno de los vocalistas más influyentes del momento, sino el logro por la aceptación de un género que lucía cuesta arriba.

“Cuando Vivanativa empezó, en Puerto Rico el rock en español no se escuchaba porque aquí estábamos influenciados por el rock en inglés. Ninguna emisora ponía rock en español. Aquí en Puerto Rico no sabían quién era Luis Alberto Spinetta, ni Soda Stereo, ni nada de eso, pero sí Miguel Mateos por alguna razón en la radio puertorriqueña”, recordó Javier Hiram Gómez, vocalista de la agrupación, quien valora formar parte del acto de apertura, al igual que Ignacio Peña, del espectáculo El regreso del Jefe que presentará el argentino el próximo 28 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Cuando (Miguel Mateos) vino, tuvimos la oportunidad de cantar una canción junto a él en tarima, Cuando seas grande”, dijo sobre la ocasión, que sitúa entre 2004 y 2005.

“Contó con nosotros en ese momento y la pasamos superbién con la banda de ellos, en tarima”, destacó con ilusión.

“Creo que él se identifica mucho con el rock en español y él sabe que es una influencia para muchas bandas, y en Puerto Rico también, y cuando llega a los países le gusta colaborar con bandas locales y esa vez tuvimos la oportunidad. Y que estamos haciéndolo de nuevo, es bien especial", agregó el cantante, quien esta semana trabaja en el lanzamiento de su tema Vivir lejos, que será incluido en su álbum Raro, pautado para abril.

Por su parte, Ignacio Peña resalta la contribución musical de Mateos en el género. “En el Partenón de la mitología del rock en español, Miguel es probablemente uno de los más arriba porque fue de los primeros que tuvo éxito. Hacía rock and roll en español, que no era una fusión extraña, eran simplemente canciones de rock”, planteó.

“Es algo importante poder compartir ese show con él, y tenemos una historia compartida, él con Puerto Rico, con los muchachos de Vivanativa, y todo eso es importante”, resaltó el cantautor, quien lanzó el documental La historia de Anormal, que hace referencia a su segundo álbum. “Ganó un Emmy en diciembre”, compartió con orgullo. “También llevo un año tirando canciones una a una de lo que va a ser mi próximo disco, que se llama Songs for the Fall of an Empire”, adelantó. “Es un disco conceptual acerca de dónde viene esta famosa deuda nacional que siempre hablábamos. Esa deuda tiene una historia”.

Tocados por el proyecto

Ambos cantantes apoyaron el programa La Nueva Escuela Virtual, que permitirá a estudiantes del sistema educativo de Puerto Rico continuar sus estudios a través de alternativas que incluyen clases en línea mediante el internet. Esta opción será de gran beneficio en especial para la población estudiantil afectada por los movimientos sísmicos de este año.

Peña valoró el apoyo. “Es un tema muy importante. Llevo como diez años trabajando cosas educativas y esto es una cosa que vengo hablando con muchos de ellos (artistas) hace mucho tiempo. Fui el que llamé a Tommy (Torres)”, dijo haciendo referencia a las palabras del cantautor, quien vio la iniciativa con entusiasmo.

Precisamente, a principios de febrero se anunció que 250 estudiantes de la Escuela Ocupacional y Vocacional de Yauco comenzaron a estudiar a través del programa.

A su vez, Javier Hiram compartió que no dudó en auspiciar el proyecto. “Somos parte del movimiento ya que Ignacio me llamó y yo confío plenamente lo que me explica, y le dije ¿qué es lo que hay que hacer?”, destacó. “Me tiré porque estuve repartiendo suministros por el sur y la cosa está seria y delicada. Hasta que uno no va y ve lo que está pasando en realidad, no se da cuenta, y de verdad que el granito de arena que podamos poner, sea como sea, nosotros con nuestra música o con nuestra cara apoyando ideas como estas, ahí vamos a estar”.