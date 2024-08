¡La espera se acabó! El cantante J Balvin regresó con nuevas energías tras lanzar su nuevo álbum “Rayo”.

El nuevo proyecto marca su regreso a los escenarios luego de tres años de estrenar su producción larga “JOSÉ”, así como una nueva era donde el exponente busca demostrar lo que lo convirtió como uno de los artistas más influyentes del género urbano.

“No saben la ‘hp’ alegría. Pasó un buen tiempo desde mi último álbum, lo sé. Pero por eso mismo me aseguré de entregar todo de mí en Rayo, un álbum PA LA FAMILIA. Esto me regresó a mis raíces, pero también me llevó a dar un paso hacia una mejor versión”, expresó el medellinense en una publicación de su cuenta de Instagram.

La producción cuenta con un nuevo sonido del colombiano, al igual que un sinnúmero de artistas, como los boricuas Chencho Corleone, Luar La L, Zion, Dei V, Omar Courtz y YOVNGCHIMI, sus compatriotas Feid, Blessd y Ryan Castro, y otros artistas internacionales como SAIKO, Bad Gyal, Quevedo y Carín León.

Este lanzamiento vino acompañado de una una intensa promoción en redes sociales, así como una serie de eventos inusuales, como una exhibición de autos en Medellín, su ciudad natal.