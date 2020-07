Cantarle al amor, valorar a la mujer y realzar la belleza femenina fueron tres aspectos que se mantuvieron inalterables durante el proceso creativo de su nuevo álbum, Obra maestra.

El estreno de la producción discográfica fue en mayo, pero el entusiasmo por el resultado sigue presente en el cantautor Wilkins, quien a nivel promocional primero lanzó Ella, con una letra dirigida a elogiar a esa persona amada. La continuidad de esa historia de amor la presenta con Hermético, el segundo sencillo del LP que acentúa parte de su propósito.

“Es una relación interesante donde el hombre aprende el hermetismo en cuanto a la mujer, aprender esos misterios que ustedes tienen”, destacó pensativo el vocalista sobre el sencillo, que invita a evitar la confrontación y, en vez, a ser tolerante, comprensivo. “Cuando lo logramos, podemos mantenernos herméticos ante los momentos de ajuste, antes los momentos difíciles, porque ya estoy comprendiendo cómo es que debe uno llevar esta relación”, compartió convencido el “Divino Rockmántico”. “Ya no hay que batallar con nada. Lo que hay es que mantener la admiración hacia ella”.

El vídeo musical del tema, además de mostrar la esencia seductora del intérprete, cuenta con la participación de varias concursantes de Miss Puerto Rico Universe.

“Fue muy bueno porque ellas estaban en una actitud de envolverse con la idea del vídeo, que era exaltar más a esa mujer, tal vez de los 90, que se ponía sus tacos altos y se pintaba sus labios de rojo, que perseguía sacar a relucir la feminidad”.

Obra maestra, su producción número 49, es la primera que realiza con temas inéditos en más de una década.

“Para mí es el resumen de muchos años haciendo distintos estilos, escribiendo distintas cosas en una industria que ha ido cambiando, y más ahora que el cambio ha sido muy grande”, compartió. “Me ha dado la oportunidad de yo escribir todo el disco, letra y música, en estos cinco años que duró la producción. Yo hacer un ofrecimiento, hacer una relación de ritmos y, sobre todo, de lo que yo he venido sintiendo como hombre en todos estos años”, resaltó complacido sobre el álbum, que presenta diez temas.

“El disco tiene mucho amor para abrir caminos, esa es la base, habla del amor en distintos ángulos”, afirmó el cantautor mayagüezano, quien insistió en que le complace escribirle a “la mujer, la admiro tanto, me inspira porque es bella”.

La situación por la crisis de salud mundial, por el COVID-19, ha trastocado los planes de muchos. Para Wilkins, todo es asunto de ver oportunidades dentro de los retos. No solo logró el lanzamiento de su álbum, sino también de dos vídeos musicales.

“He aprendido que la crisis es donde más oportunidades tiene uno, porque cuando uno se empieza a observar, la crisis te saca de pronto de toda esa mecanización, de esa zona de confort. Te pone a mirarte y empiezas a encontrar muchísimas cosas a las que no le habías prestado atención, y en esas cosas es que están muchos secretos de tu vocación, muchos secretos del coraje de levantarte y de mirar a lo que te lleva hacia adelante, a una meta”, reflexionó.

Entre los logros en esta cuarentena se incluye la elogiada presentación virtual en marzo, que realizó a través de Facebook.

“No me imaginaba que iba a ser una cosa viral tan importante, que la gente lo iba a catalogar como el mejor ‘live’ de la cuarentena, porque yo ni me lo había propuesto”, manifestó con asombro. “El éxito fue que nos habláramos sin un libreto, que nos habláramos con espontaneidad, no hubo nada planificado, toqué la guitarra, el comienzo se planificó cinco minutos antes”, confesó.

“El pianista dos días antes me confirmó, porque nadie quería ir a las casas, el que me recorta y me peina, tampoco, entonces ese mismo día me pasé la (máquina de cortar pelo con el peine) uno por los lados, y hasta me llevé un pedazo”, reveló entre risas sobre la experiencia. “Mi única necesidad era que hacía tiempo que no me veía con mi gente, que no hacía un concierto en Puerto Rico, y todo estaba a flor de piel”.

La realidad de la pandemia ha provocado la dificultad para el reencuentro con su esposa, Patricia Chessel, quien permanece en Argentina.

“La está pasando allá en el castillo. Ella prende el fuego, porque es invierno y hay mucho frío. Gracias al internet estamos comunicados. Ella se encarga de muchas cosas desde allá y yo de muchas cosas desde acá. Nos podemos sentir en la distancia”, valoró dentro de las circunstancias, que, además, le han permitido estar más cerca de su madre.

“Ella está muy bien. Tiene 92 años y el esposo tiene 91, y se cuidan ambos. Yo voy y vengo, me quedo con ella dos días allá, pero no puedo pedir más de lo que la vida me sigue brindando. Mis hijos, sus parejas, estar en este momento en mi país, en Puerto Rico, y que la vida me haya dado esta alegría de que con el live me conectara al corazón de la gente, y que a partir de allí se lanzara un disco”.