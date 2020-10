Mucho sabor musical es lo que promete el junte del cantautor puertorriqueño Wilkins con el merenguero dominicano Toño Rosario para el sencillo El tornillito.

El tema, el tercero que se incluirá en el álbum Obra maestra del intérprete boricua, le da continuidad al hilo romántico dirigido a realzar a la mujer que inició con sus temas Ella y Hermético, que han figurado como un asomo de lo que promete el artista para la primera producción discográfica que lanzará en más de una década.

“Una mujer tiene que ajustar su tornillito y el hombre su tuerca”, dijo con humor Wilkins en entrevista telefónica desde Miami, Florida, en una pausa durante la filmación del vídeo musical. “Las mujeres dicen que los hombres están locos, y los hombres dicen que las mujeres están locas. Es el cuento de nunca acabar”, añadió entre risas, y de paso, expuso su reflexión al respecto.

PUBLICIDAD

“Lo que puede parecer una canción desde el mismo título muy liviana, muy fácil, en realidad profundizas, y encuentras el verdadero mensaje de El tornillito, además de bailarlo”, resaltó. “Si vamos a hablar de la locura de la mujer, las locuras que tiene la mujer con nosotros son muy sensuales, son necesarias. Eso le pone la sal y la miel a la relación. Es una forma de unir”.

Brindar un ritmo que invite a un ánimo festivo forma parte de su propósito con el tema.

“Es una fusión rara. Le puse guitarra eléctrica y tambora dominicana. Hay mucho ritmo. Hay un baile especial que me salió del alma”, adelantó sobre el sencillo, que publicará en noviembre.

Trabajar junto al exponente tropical es otra experiencia que valora en grande, en especial con una conexión de más de tres décadas de conocerse.

“Nosotros siempre que hablamos, se siente ese cariño que hay, aunque no nos veamos tanto. Siempre que nos encontramos, es motivo de ver lo que estamos haciendo cada uno, de alegrarnos”, expresó con cierta nostalgia, y resaltó el apoyo de República Dominicana, que definió como “una de las mejores plazas de mi vida”.

Obra maestra, del que celebra que “me permite hacer cosas bien diferentes”, contará con varias colaboraciones, y el merenguero es uno de los que tendrá su parte en el álbum.

“Del Caribe yo quería invitar a alguien que fuera muy querido por el pueblo, porque yo soy un cantante de pueblo, y qué mejor que Toño Rosario, que es un amigo de tantos años, que no nos vemos tanto, pero que siempre está el cariño”. Por su parte, Toño Rosario manifestó con gran énfasis su agrado en trabajar con el “Divino Rockmántico”.

PUBLICIDAD

“Habiendo tantos artistas y Wilkins escogerme a mí es algo increíble. Es algo que me ha hecho sentir de verdad orgulloso de ser quien soy. Se lo agradezco tanto”, confesó emocionado, y adelantó que “el tema va a tener mucho sabor, me encanta El tornillito, y a ese tornillito hay que darle duro”.

El merenguero, quien por su lado promueve el sencillo Vuelve mami, aprovechó para reiterar el cariño al pueblo puertorriqueño por el apoyo.

“Los extraño y los adoro. Me abrieron la puerta y eso nunca lo olvidaré”, enfatizó. “Amo a mi segunda patria porque ella fue quien me hizo ser quien soy ahora”.

Apuestan a celebrar

En cuenta regresiva hacia la época navideña, ambos cantantes reflexionaron sobre la nueva realidad que traerá la pandemia en asuntos de celebrar en este año. Pero los artistas coincidieron en que hay que fluir, en vez de lamentarse.

Wilkins hizo referencia al ánimo festivo de El tornillito para motivarse.

“Ahora que ya estamos con los aires navideños, hay que salir de la melancolía porque ya llevamos mucho tiempo en la cuarentena, y no es olvidarnos de nosotros, sino de disfrutar un tema profundo, pero liviano y bailable”.

El veterano intérprete se mostró firme en mantener una visión de optimismo dentro de las circunstancias.

“Mi plan es vivir con intensidad todo lo que me toque. Hace ocho meses que no puedo ir a mi castillo en Argentina”, lamentó. De hecho, el reencuentro presencial con su esposa, Patricia Chessel, quien permanece el país suramericano, no ha podido concretarse.

PUBLICIDAD

“Ella sigue allá. Es mucho tiempo. Vamos a ver si se abre el aeropuerto y seguir haciendo las cosas que tengo que hacer allá, y volver para hacer las cosas que tengo que hacer acá”, compartió. “Pero no importa que esté cerca o esté lejos, la intensidad de sentimientos está ahí con claridad y con amor”.

Para Toño Rosario, la unidad familiar debe prevalecer más que nunca.

“Que sea lo que el Altísimo quiera, crea y que se pueda hacer. Nosotros comoquiera en esta Navidad vamos a tener que celebrar, hacer la cena, aunque sea cada cual en su casa, en familia, y que Dios nos dé salud a todos para poder disfrutar en familia el Día de Navidad”.