La última vez que se le vio a Will Smith en la premiación de los Oscar tenía una estatuilla en la mano, sin embargo, lloraba con rabia e incertidumbre, por haber agredido a un colega enfrente de millones de televidentes.

Pero ayer en México, como parte del evento México Siglo XXI, entró al Auditorio Nacional lleno de energía, presumiendo su sonrisa característica y saludando a todo el público, no sólo desde lejos y con un claro español, sino incluso bajando a las gradas para darles la mano y tomar fotos.

“Quisiera hablarles en español, pero no soy muy bueno; entonces voy a hablarles en inglés un poquito”, dijo ante el aplauso del público y comenzó a rememorar cómo ha superado aquel momento con el comediante Chris Rock.

PUBLICIDAD

“Fue un mal día, creo que el aspecto fundamental de poder funcionar en este mundo y en esta vida es que tienes que ser capaz de recuperarte de los tropezones, todos los que están aquí, conforme salgan al mundo y hagan su vida, van a tener que caerse, tropezar, trastabillar”, se sinceró frente a miles de universitarios.

El actor habló frente a 10 mil becados de Fundación Telmex que han sido apoyados en su educación. Ante ellos, destacó la importancia de aceptar los errores para crecer en lo profesional y en lo personal: “El proceso de recuperación es perdonarse por ser un humano, es ser capaz de corregir el camino y seguir adelante”.

Se redime del pasado

Will reconoció que no ha sido nada fácil salir adelante desde entonces, si bien lo importante es no estancarse en el pasado y mucho menos permitir que eso te determine para siempre.

Enfatizó lo importante de las decisiones cotidianas, incluidas la elección de las personas que nos acompañan en la vida, pues una mala elección determina 10 años o toda una vida. Reconoció que la vida es un proceso de aprendizaje constante.

“Creo que el valor es algo esencial para poder crear cualquier cosa. Todos somos arrojados a la vida sin saber cómo crear, cómo construir, y sentirnos confundidos y estar asustados es parte de la vida, a veces no sabremos qué hacer y muchas veces nos sucederá a lo largo de la vida”, dijo.

“En mi experiencia, les puedo decir que donde estás más aterrorizado es ese mundo donde estás confundido, esas son las señales de que tienes que ir en esa dirección. Tienen que saber sentirse cómodos con el fracaso, saber que vas a cometer errores, vas a fallar, para construir el hábito de entrar en esos lugares de temor”.

El actor recordó sus inicios como rapero y habló de la pasión de Michael Jordan por el beisbol para demostrar la importancia de replantearse todo: “Aunque amo la música, decidí ser actor, fue difícil dejarlo, pero tuve que reinventarme en lo que amaba”, dijo entre aplausos.