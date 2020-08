El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que el concierto virtual Puerto Rican Jazz Funk and Hip Hop del reconocido músico puertorriqueño William Cepeda y su grupo Afro-Rican Jazz se transmitirá en línea este sábado, 29 de agosto, a las 8:00 p.m. a través de la página oficial de Facebook del artista. El concierto fue grabado desde el Teatro Francisco Arriví y fue posible gracias a una subvención por la Ley Cares.

El artista se distingue por fusionar la música puertorriqueña con jazz, funk y hip hop. Además, integra elementos de poesía y rap a su presentación. El repertorio incluirá piezas originales como Plena Funk, Bomba Funk y el conocido tema “Bombón de Elena” con un arreglo al estilo del artista. Los poetas y raperos Michael Cruz Rodríguez mejor conocido como Dulce Coco, Michelle Rodríguez y Josniel Ramos Díaz estarán acompañando a Cepeda durante el dinámico concierto.

“Todas las piezas fueron compuestas específicamente para este concierto virtual. Es un concierto interesante que tiene muchas sorpresas durante sus interpretaciones. Se une el folclor puertorriqueño, el jazz y la música urbana”, expresó por escrito el artista nominado al Grammy, William Cepeda.

Este concierto es auspiciado por Jazz Foundation of America, 71 Associates, National Endowments for the Arts (NEA) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Puerto Rican Jazz Funk and Hip Hop forma parte de una serie de presentaciones, con diferentes conceptos, grabadas desde los Teatros del ICP que se extenderán hasta diciembre. El público podrá apoyar a los artistas a través de donaciones.